Tecnología granadina para el cuidado a la dependencia

Un software andaluz lidera la gestión del servicio de ayuda a domicilio en España que prestan administraciones públicas e instituciones privadas, a tenor de las ... cifras registradas por la propia aplicación, según ha desvelado su empresa desarrolladora Trevenque Group.

Un total de 348.107 personas mayores y/o con dependencias, usuarios en total, se benefician de esta herramienta, que es empleada por 91.199 auxiliares que trabajan para 1.796 coordinadores de 201 empresas distintas que prestan el servicio de ayuda a domicilio en nuestro país. El programa denominado Gesad, cuyo desarrollo data de 2006, está diseñado para favorecer la planificación eficiente de los cuidados domiciliarios a personas vulnerables.

La digitalización del sector de los servicios de cuidados está considerada como fundamental por los expertos, dado el creciente envejecimiento de la población. Actualmente, más del 28% de la población española supera los 65 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«La mejora de la esperanza de vida podría alcanzar los 85 años de media en 2040, una cifra que podría superarse en países como España», destaca Chema Prados, director de Gesad y de Trevenque Group, empresa desarrolladora de la aplicación.

Esperanza de vida

Prados hace alusión así a informes internacionales como los de la Universidad de Washington o el Foro Económico Mundial, pero también a las proyecciones del INE. Este último confirma la tendencia al aumento de la esperanza de vida. En su último informe de proyecciones de población para el período 2024-2074 estima que la esperanza de vida para los hombres en 2073 será de 86 años y para las mujeres, de 90 años; con una ganancia significativa respecto a los datos actuales. Así, la herramienta facilita, agiliza y optimiza todos los procesos de trabajo de las empresas del sector y favorece a las personas demandantes de esta atención.

En este sentido, Gesad se posiciona como la mejor respuesta a estos desafíos, permitiendo a las empresas y administraciones ofrecer un servicio de mayor calidad y con un enfoque centrado en las necesidades reales de las personas dependientes.