Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una imagen del equipo de Trevenque Group. IDEAL
Gesad

Tecnología granadina para el cuidado a la dependencia

El software diseñado por Trevenque Group lidera la gestión de la ayuda a domicilio en España

Ideal

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

Un software andaluz lidera la gestión del servicio de ayuda a domicilio en España que prestan administraciones públicas e instituciones privadas, a tenor de las ... cifras registradas por la propia aplicación, según ha desvelado su empresa desarrolladora Trevenque Group.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  6. 6 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?
  7. 7 El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9 Susto en la grada antes del Granada - Sevilla femenino
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tecnología granadina para el cuidado a la dependencia

Tecnología granadina para el cuidado a la dependencia