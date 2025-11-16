El Giti, MINI e Ilbira Motor unieron fuerzas para celebrar en Granada el evento 'Giti & MINI: Innovación en movimiento', una experiencia exclusiva que combinó tecnología, ... diseño y emoción al volante. La cita, que tuvo lugar en las instalaciones de Ilbira Motor, reunió a una treintena de clientes y medios especializados, «convirtiéndose en un encuentro pionero en la ciudad que subrayó la estrecha colaboración entre ambas marcas y Tiresur como distribuidor oficial de Giti Tire en la península ibérica», explican en un comunicado desde la compañía granadina Tiresur.

Ampliar El nuevo MINI Countruyman.

Durante la jornada, los asistentes pudieron probar en la gama eléctrica de la familia MINI equipada con neumáticos GitiSynergyH2, actualmente los neumáticos de equipo de origen de la marca, y disfrutar de una completa agenda de actividades que combinó pruebas dinámicas, una presentación oficial y un cóctel de networking que favoreció el intercambio de experiencias entre los participantes. El acto contó con las intervenciones de Luis Bullejos, director de marketing de Tiresur; Cecilio Giménez, director adjunto de Tiresur; Stefan Brohs, marketing director Europe de Giti Tire; y Víctor Cuesta, jefe de ventas de MINI Ilbira Motor, quienes coincidieron en destacar la importancia de la colaboración y la innovación como motores de crecimiento en el sector automovilístico. «Este evento refleja perfectamente la filosofía de Tiresur: trabajar junto a nuestros partners para ofrecer valor y experiencias memorables a nuestros clientes», señaló Luis Bullejos, director de marketing de Tiresur.

Ampliar El presidente de Grupo AM, Antonio Mañas y el director adjunto de Tiresur charlan con participantes.

«Para Giti, formar parte del equipo de origen de MINI refuerza nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la innovación tecnológica», añadió Stefan Brohs, marketing director Europe de Giti Tire. «En Ilbira Motor estamos encantados de acoger una iniciativa que pone en valor la experiencia de conducción y la colaboración entre marcas líderes», comentó Víctor Cuesta, jefe de ventas de MINI Ilbira Motor. La jornada de presentación de novedades de las marcas automovolísticas concluyó con un sorteo entre los asistentes, cuyo premio fue una experiencia de fin de semana para dos personas a bordo de un vehículo MINI, un broche perfecto para una tarde en la que la innovación, la emoción y la conexión entre marcas y clientes fueron protagonistas.