El director general de SIMA, Javier García, recoge su galardón de manos de Yago Hernández. IDEAL
Hito en seguridad

La sierra más segura del mundo da alegrías a SIMA

La empresa granadina recoge el premio de una publicación de arquitectura por su innovadora máquina Hand Safe 350 que se detiene antes de tener contacto con las manos

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:15

La Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza (SIMA), con sede en Granada, se ha alzado con el premio que otorga la publicación nacional NAN especializada en ... Arquitectura y Construcción por su revolucionaria sierra circular Hand Safe 350. La ceremonia de entrega, celebrada en Uzalacaín La Finca, en el marco de la 19ª edición de los Premios NAN Arquitectura y Construcción 2025, congregó a más de 220 expertos y referentes de la arquitectura y el diseño, en una velada que reconoció la excelencia y la innovación entre las más de 380 candidaturas recibidas, según informan desde la empresa granadina.

Te puede interesar

