La sierra más segura del mundo da alegrías a SIMA

La Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza (SIMA), con sede en Granada, se ha alzado con el premio que otorga la publicación nacional NAN especializada en ... Arquitectura y Construcción por su revolucionaria sierra circular Hand Safe 350. La ceremonia de entrega, celebrada en Uzalacaín La Finca, en el marco de la 19ª edición de los Premios NAN Arquitectura y Construcción 2025, congregó a más de 220 expertos y referentes de la arquitectura y el diseño, en una velada que reconoció la excelencia y la innovación entre las más de 380 candidaturas recibidas, según informan desde la empresa granadina.

Este galardón, otorgado por la revista de referencia en arquitectura, y un jurado, integrado por personalidades profesionales, empresariales, tecnológicas y académicas de reconocido prestigio, distingue a SIMA como uno de los líderes en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector, poniendo el foco en la seguridad práctica y en la prevención de riesgos laborales, aspectos esenciales para avanzar hacia una construcción más segura y eficiente.

Innovación y seguridad en obra:

La Hand Safe 350 ha cosechado elogios y reconocimiento por su avanzada protección al operario. Esta sierra circular incorpora un sistema pionero de seguridad que utiliza visión por computador e inteligencia artificial para detectar las manos del usuario en tiempo real y detener el disco en menos de seis décimas de segundo ante cualquier proximidad al peligro. La cámara integrada supervisa toda la superficie de trabajo y activa automáticamente el freno motor, sin importar el tipo de material, las condiciones de iluminación o la presencia de guantes, garantizando la máxima seguridad sin necesidad de accesorios adicionales.

Entrenada con IA

Este diseño inteligente ha permitido que la Hand Safe 350 mantenga intactas las prestaciones habituales, sin interferir en la funcionalidad ni en la ergonomía, permitiendo trabajar en obra con total confianza. Su algoritmo robusto está entrenado para escenarios reales, teniendo en cuenta distintos tipos de iluminación y condiciones medioambientales, marcando así un antes y un después en la prevención de accidentes en el sector.

El director de SIMA, Javier García, recogió el premio de manos de Yago Fernández, responsable de Compras Dirección Área Europa en OHLA Group. En su discurso, García subrayó el orgullo que representa este galardón y agradeció a la organización su apuesta por la seguridad y la calidad en el sector: «Este premio tan prestigioso representa un reconocimiento a la calidad, la seguridad y el trabajo constante para innovar y abrir nuevos caminos a la maquinaria de construcción», aseguró.

La entrega del Premio NAN 2025 es una nueva alegría para SIMA, que está recibiendo numerosos reconocimientos por este lanzamiento que ratifica su compromiso con la innovación y la mejora continua, consolidando a la empresa andaluza «como un referente en el impulso de tecnologías de seguridad accesibles y eficaces, que ponen la protección del trabajador en el centro de su estrategia empresarial».