«En mi país estoy amenazado; busco trabajo en España»

Mamadou Barry, 25 años, llegó a España hace unos meses porque en su país, Guinea-Conakry, está amenazado. Lo dice con todas las palabras y ... lo repite: «En mi país estoy amenazado». El joven relata brevemente su periplo en tierras españolas; primero llegó a Tenerife, después estuvo en Cartagena y hace un tiempo en Granada. Al fondo, sentados en los pupitres, apuntan palabras en un folio, sus compañeros del curso de español para el empleo que está impartiendo Cámara Granada.

Es una mañana del final del mes de noviembre y el grupo de jóvenes tienen muchas cosas en común, aunque algunos se han conocido hace semanas en el centro de Movimiento por la paz (residencia en Bola de Oro). Han solicitado asilo, protección internacional. Y todos quieren encontrar trabajo. Trabajar. Es la palabra más repetida. Mamadou en su país era conductor de camiones y le gustaría encontrar empleo en este sector, pero si es en otro también será bien recibido.

En el curso de Cámara Granada está aprendiendo español para poder desenvolverse en el mercado laboral. Para saber relacionarse con sus compañeros de empresa, enfrentar una entrevista profesional y poder mantenerse en España.

Son diecisiete los jóvenes que participan en esta formación que comenzó el día 13 de noviembre y terminará el 17 de diciembre. La mayoría proceden de Mali y Senegal, pero también de otros países. Están aprendiendo lo que les enseña José Heredia, el profesor que ha contratado Cámara Granada para impartir esta formación.

«Ellos lo que quieren es trabajar», dice José –Pepe para todos– nada más comenzar a hablar con él. En la formación les ha mostrado cómo hacer un currículum, cómo explicar lo que saben hacer, en qué trabajaban en su ciudad de origen, cómo relacionarse con sus compañeros en el día a día laboral, cómo comunicarse con sus jefes o cómo solventar cuestiones burocráticas generales. Incide en que siempre me explican que ellos lo que quieren es «trabajo, trabajo y trabajo». Han desarrollado, en sus países, tareas como fontaneros, albañiles y en otras áreas y están dispuestos a probar en lo que les facilite un contrato.

También hay jóvenes con estudios universitarios, por ejemplo, en Ciencias Económicas, pero no pueden convalidarlos en España. Andrés y Jaume, técnicos de intervención de la ONG Movimiento por la paz, destacan que es una formación muy necesaria la que está recibiendo este grupo de jóvenes. El idioma es una de las barreras para acceder al mundo laboral y quieren que se rompa.

El curso presencial se desarrolla en el marco del programa 'Talento Joven' de Cámara Granada que financia Europa y que trata de integrar a jóvenes menores de 30 años en el entorno laboral; es un programa de formación para el empleo. Desde ese punto de vista, Isabel Contreras, responsable de proyectos de Cámara Granada, explica que les parecía que el programa era una magnífica oportunidad de facilitar la integración sociolaboral de este grupo de jóvenes. «Por eso, no dudamos en organizar este curso, ante la evidencia de que el idioma podía ser una primera barrera para su entrada al mundo laboral. Muy especialmente porque algunos de ellos ya se habían interesado por algunos cursos más concretos», apunta.

Aunque es pronto para evaluar los resultados, para Cámara Granada el curso ya es una experiencia de «éxito». En el interés y participación que se ve en la clase queda patente que están aprovechando al máximo la formación para llamar a las puertas del mercado laboral.

Victoria Pérez, técnico del área de proyectos del órgano cameral, reseña que habían detectado la necesidad de esta formación en otros cursos centrados en especializaciones laborales. Espera que algunos de estos jóvenes después realicen esos otros cursos.

Mamadou y sus compañeros aprovechan cada minuto de clase para tomar apuntes aprendiendo palabras en español para utilizarlas en futuras entrevistas laborales. Es la puerta al contrato y el permiso laboral que tanto desean.