El profesor José Heredia con los alumnos del curso de español para el empleo de Cámara Granada. Pepe Marín

«En mi país estoy amenazado; busco trabajo en España»

Cámara Granada forma a un grupo de diecisiete jóvenes menores de 30 años en un curso de español para el empleo que está teniendo una gran valoración

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:15

Mamadou Barry, 25 años, llegó a España hace unos meses porque en su país, Guinea-Conakry, está amenazado. Lo dice con todas las palabras y ... lo repite: «En mi país estoy amenazado». El joven relata brevemente su periplo en tierras españolas; primero llegó a Tenerife, después estuvo en Cartagena y hace un tiempo en Granada. Al fondo, sentados en los pupitres, apuntan palabras en un folio, sus compañeros del curso de español para el empleo que está impartiendo Cámara Granada.

