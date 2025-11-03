Los hermanos que imprimen el éxito empresarial desde Granada

Andrea G. Parra Granada Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Gracias a nuestros padres existe esto». Lo que existe es una empresa que se dedica a la impresión y la encuadernación, que es líder en Andalucía y un referente a nivel nacional. Ese negocio es Gráficas Andalusí que este 2025 cumple su primer cuarto de siglo de la mano de Antonio Lozano y Jorge Lozano. Como tal nace en el año 1999, aunque antes habían estado en otra empresa del sector.

Las raíces de esta familia y esta empresa están en Dehesas Viejas, una población de seiscientos habitantes. Aquellos chavales que correteaban de pequeños por la calle y campos de este núcleo poblacional donde todos se conocían, lograron que su empresa en 2024 facturara siete millones de euros y en 2025 esperan cerrar al alza, con nueve millones de euros. Los padres pudieron ver cómo a sus hijos les iba bien en los negocios en aquel sector que les era ajeno.

Los inicios

Las artes gráficas han sido un negocio fructífero para estos hermanos de cuya sociedad tiene un cincuenta por ciento de propiedad cada uno. Todo es consensuado. Lo han logrado siendo muy competitivos y contando con máquinas de última generación, las mejores y lo último que hay en el mercado. Entre sistemas de impresión y encuadernación punteros, Gráficas Andalusí (Etiquetas Alhambra S.L) pone cada día en el polígono Zárate y Asegra sus máquinas a trabajar para llevar sus trabajos a todos los rincones de España. Lo hace con máquinas punteras.

¿Quién les iba a decir a los hermanos Lozano, cuando empezaron en Iznalloz, que iban a tener dos instalaciones, más de treinta empleados y un crecimiento anual por encima del diez por ciento? No les ha regalado nadie nada, lo han hecho con mucho esfuerzo y horas de trabajo teniendo buen olfato para dar respuesta a lo que demanda el mercado.

Ampliar Los propietarios de Gráficas Andalusí. Pepe Marín

En aquel año 1999, en los primeros compases de Gráficas Andalusí, los hermanos se dedicaban a trabajos que «ahora no existen». Entonces imprimían sobres, folios, tarjetas y triplicados (los recibos con tres copias para albaranes y demás facturación). Abastecían a su clientela de los Montes Orientales.

Es el origen de una gran empresa que a día de hoy opera en el territorio nacional con trabajos de impresión y encuadernación para toda España. El ochenta por ciento del trabajo que hacen es fuera de Andalucía. En su base de datos cuentan con más de tres mil clientes. También hacen algunos trabajos ya en Francia, que representa aproximadamente el 8%.

Catálogos

Jorge Lozano explica que lo que menos hacen son libros de edición, los de colegio, universidad. Lo que sí hacen es mucha impresión de catálogos de grandes empresas, de todos los sectores desde la grifería, automoción, iluminación, agricultura, ganadería, entre otros.

Han llegado a este punto, después de mucho trabajo y saber dar respuesta a lo que pedía el mercado, insisten. Antonio Lozano recuerda cómo después de cumplir una década en Iznalloz se mudaron a Granada y empezaron a crecer. Incorporaron a comerciales, empezaron a hacer la impresión de libros, revistas, catálogos y dieron el salto a las provincias vecinas, primero, y después al resto del territorio. Málaga, Jaén y Almería fueron las primeras.

Fueron sumando maquinaria y siendo cada vez más competitivos. «De última generación porque sin esa máquina no podríamos competir con Madrid y Barcelona», comenta Lozano. Así se hicieron con clientes y maquinaria que los han convertido en referentes en Andalucía. «Es tecnología cara, pero es muy rápida», destaca. En 2026 tiene previsto, esta empresa, cambiar el sesenta por ciento de los equipos de impresión. «Son máquinas muy competitivas», insiste. El periodo de amortización, calculan que será de siete años pero la inversión en la tecnología de última generación es una máxima de esta empresa, que siempre ha estado a la última, anticipándose a las demandas del mercado.

Los hermanos Lozano han ido además diseñando su trabajo para conseguir ser autosuficientes, lo que supone un gran plus para sus clientes. No depende de nadie a la hora de entregar sus trabajos, ya que ellos mismos imprimen y encuadernan. El setenta por ciento de su facturación es de los trabajos de impresión y el treinta por ciento de la encuadernación.

Su objetivo fue ser más ágiles y no depender de terceros, incide Jorge Lozano, y lo han conseguido. La empresa invierte los beneficios tanto en renovación de maquinaria como en infraestructuras. Es una empresa familiar, de las que hacen cuentas y de las que aún se escucha la radio, cadenas musicales al otro lado del teléfono cuando se habla con alguno de ellos, que, sin embargo, no tiene relevo generacional.

Los hijos de Jorge y Antonio Ángel se dedicarán a otros sectores. Jorge solo apunta que de momento no sabe qué pasará. Aún quedan unos años para que se jubile. No sabe si la empresa se la quedarán los empleados, la venderán a un grupo, a un fondo o habrá otras opciones.

Mientras las máquinas siguen su ritmo de trabajo, que es continuo, y llevando calidad en los trabajos que realizan en impresión y encuadernación desde Granada a toda España. No huele a tinta, pero sí es un placer para el tacto tener entre las manos los trabajos de Gráficas Andalusí. Atienden todo tipo de trabajos, de los grandes números a los más pequeños.

