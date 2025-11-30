La empresa granadina que revoluciona los paneles solares en viviendas en España

Gaussol no es solo un simple software ni una herramienta con actividades aisladas. Es una solución completa que permite diseñar, contratar toda la ingeniería, vender, ... legalizar y gestionar las instalaciones fotovoltaicas desde un mismo lugar. Así explicaba, la empresa granadina Solar Europe, referente nacional en el sector de las energías renovables, su nuevo y ambicioso proyecto. Hace unos días presentó en Genera 2025, la feria internacional de energía y medio ambiente que se celebró en Madrid, su innovadora plataforma, diseñada para transformar la forma en que se realizan las instalaciones solares residenciales en España.

Gaussol está transformando la forma de trabajar de los instaladores fotovoltaicos residenciales, según presumen desde la compañía granadina. Ofrece a los profesionales del sector una solución completa para diseñar, gestionar y legalizar instalaciones solares desde un único entorno. La plataforma centraliza todos los procesos que antes requerían múltiples herramientas y horas de gestión.

Esta solución, desarrollada íntegramente en tierras andaluzas, permite a las pequeñas y medianas empresas del sector solar residencial escalar su actividad sin necesidad de ampliar plantilla o estructura técnica, eliminando errores operativos, reduciendo tiempos y mejorando la rentabilidad de cada instalación, según indican desde la compañía.

«Queremos acercar la tecnología al instalador y ayudarle a escalar su negocio sin incrementar sus costes. Genera es el punto de encuentro perfecto para mostrar cómo la digitalización puede impulsar el crecimiento del sector solar en España», explica Azucena Álvarez, directora de esta unidad de negocio de Solar Europe. Durante la feria, el equipo de Gaussol mostró sus servicios y ofreció demostraciones en directo de la plataforma, mostrando cómo simplifica los procesos de realizar presupuestos, ingeniería, compra de materiales y legalización de proyectos fotovoltaicos residenciales. Gaussol fue vendida en esta gran feria como una plataforma digital desarrollada por Solar Europe, que integra software de diseño fotovoltaico, servicio de ingeniería, tramitación y compra de kits solares en una única solución. Su objetivo es «ayudar a los instaladores a vender más, trabajar mejor y crecer de forma sostenible, reduciendo tiempos y errores técnicos».

De tú a tú

Los primeros usuarios de la plataforma aseguraron que habían experimentado mejoras «contundentes» en sus operaciones, con una reducción del 80% en errores técnicos, aceleración del proceso de compra, tiempo de cierre de ventas reducido en un 35% y mejora de la rentabilidad por instalación en un 40%. Estas cifras, según fuentes de Solar Europe, demuestran que Gaussol permite a las empresas pequeñas y medianas competir «de tú a tú con grandes instaladoras».

Fundada en Granada hace más de 20 años, Solar Europe ha sido pionera en la implantación del autoconsumo fotovoltaico en Andalucía y en todo el territorio nacional. Su experiencia abarca desde proyectos residenciales hasta grandes instalaciones industriales, siempre con un enfoque centrado en la ingeniería de «calidad, el cumplimiento normativo y la atención al detalle».

El lanzamiento de Gaussol no solo consolida su liderazgo en el sector, sino que también abre la puerta a la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en áreas como desarrollo tecnológico, soporte técnico, atención al cliente e ingeniería, según la compañía.