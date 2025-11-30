Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Solar Europe presenta Gaussol en la feria Genera. IDEAL
Solar Europe

La empresa granadina que revoluciona los paneles solares en viviendas en España

La compañía presenta en la feria internacional Genera 2025 la herramienta que ayuda a los instaladores «a vender más, trabajar mejor y crecer de forma sostenible»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:15

Gaussol no es solo un simple software ni una herramienta con actividades aisladas. Es una solución completa que permite diseñar, contratar toda la ingeniería, vender, ... legalizar y gestionar las instalaciones fotovoltaicas desde un mismo lugar. Así explicaba, la empresa granadina Solar Europe, referente nacional en el sector de las energías renovables, su nuevo y ambicioso proyecto. Hace unos días presentó en Genera 2025, la feria internacional de energía y medio ambiente que se celebró en Madrid, su innovadora plataforma, diseñada para transformar la forma en que se realizan las instalaciones solares residenciales en España.

