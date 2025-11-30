Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parte del equipo de la editorial GEU. Ideal
Editorial GEU

La educación inclusiva que Granada exporta al mundo incluye cuentos adaptados de Disney

Diversidad ·

Rosario y Rafael Lozano, maestros de profesión y padres comprometidos, fundaron hace treinta años una empresa que es referente en la creación de libros y todo tipo de materiales de aprendizaje para niños con trastornos del lenguaje, TDAH o TEA

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:15

Cada material, cada cuaderno, cada cuento o recurso nace del trabajo de profesionales que no inventan teorías sino que aplican lo que saben que funciona ... con sus propios alumnos. Por eso, los materiales de la Editorial GEU, que nació en 1995 y cumple treinta años, responden de forma real a dificultades como la dislexia, el TDAH, TEA, trastornos del lenguaje, entre muchas otras. Y detrás de esta iniciativa están, desde el inicio, dos granadinos, el matrimonio Rosario y Rafael Lozano.

