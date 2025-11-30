La educación inclusiva que Granada exporta al mundo incluye cuentos adaptados de Disney

Cada material, cada cuaderno, cada cuento o recurso nace del trabajo de profesionales que no inventan teorías sino que aplican lo que saben que funciona ... con sus propios alumnos. Por eso, los materiales de la Editorial GEU, que nació en 1995 y cumple treinta años, responden de forma real a dificultades como la dislexia, el TDAH, TEA, trastornos del lenguaje, entre muchas otras. Y detrás de esta iniciativa están, desde el inicio, dos granadinos, el matrimonio Rosario y Rafael Lozano.

En 1995, fundaron Editorial GEU con una idea clara: crear y adaptar materiales educativos para atender la diversidad en las aulas. Rosario y Rafael Lozano, maestros de profesión y padres comprometidos, que conocían de cerca las barreras educativas y sociales que enfrentaban muchos niños, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales (NEE), dieron el paso y han sabido responder a lo que estos niños y sus familias necesitaban.

Recuerdan que ante la falta de materiales adaptados, decidieron dar un paso adelante y crear recursos prácticos que marcaran la diferencia en el aula. «Así comenzó una aventura que, tres décadas después, sigue creciendo con un claro objetivo: garantizar una educación accesible para todos, sin importar las dificultades del camino», rememoran los fundadores.

Tres décadas después, dicen con «orgullo», que la segunda generación de GEU está trabajando en la empresa. Sus hijos son Rafael Alberto Lozano y Alejandro Lozano. «Nuestros dos hijos se han sumado activamente al proyecto, manteniendo vivo el compromiso con la educación que nos impulsó desde el inicio», especifican.

Junto a ellos, un equipo de 52 profesionales apasionados y comprometidos, trabajan cada día con «ilusión, desarrollando materiales inclusivos, útiles y de calidad que apoyan a niños, familias y docentes dentro y fuera del aula».

Desde sus inicios, los autores de Editorial GEU han sido el alma de un proyecto que transforma la experiencia del aula en materiales pedagógicos «eficaces, inclusivos y cercanos a la realidad educativa». Son maestros, logopedas y terapeutas del lenguaje que conocen de primera mano las necesidades del alumnado y crean con un propósito claro: que todos los niños puedan aprender, a su ritmo y con los apoyos necesarios.

«En GEU no se diseña desde un despacho, sino desde la vocación, con la firme convicción de que la educación debe ser accesible, motivadora y adaptada a todos. Y en ese camino, sus autores son el corazón que hace posible que ningún niño se quede atrás», subrayan los fundadores. Comenzaron como editorial de textos universitarios. Era Grupo Editorial Universitario. «En la línea de educación especial, elegimos las siglas que nos habían identificado GEU», apostillan.

Desde el principio, expresan que tuvieron claro «nuestro compromiso: diseñar y adaptar materiales manipulativos, útiles, que respondieran a las necesidades de todos los niños, sin excepción». Añaden: «No elegimos la atención a la diversidad como una línea editorial más, sino como un propósito vital. Porque sabemos que cada niño aprende de forma diferente y el verdadero reto es adaptar los recursos a los niños, y no al revés».

Cruzan fronteras

Gracias a ese compromiso firme con la equidad educativa, hoy los materiales de GEU cruzan fronteras y están presentes en aulas de España, México, Estados Unidos y buena parte de países de Europa. Pero siempre con Granada como raíz. «Desde aquí se imprimen materiales que viajan con un mensaje claro: cada niño tiene un potencial importante, solo necesita el recurso adecuado para desarrollarlo porque el objetivo principal de Editorial GEU es dar voz a los que educan para que todos los niños aprendan con los materiales que necesiten», ensalzan.

En Editorial GEU trabajan con dos líneas editoriales. Por un lado, materiales de refuerzo para todas las etapas educativas: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático, ortografía, gramática, enseñanza del español como lengua extranjera... Y por otro, una línea más específica, centrada en la atención a las NEE: estuches de pictogramas, materiales, cuentos y cuadernos de refuerzo con pictogramas, textos en lectura fácil, entre otros. Ofrecen más de 1.000 recursos educativos que apoyan tanto a docentes como a familias. «Porque entendemos que la inclusión es posible con herramientas que realmente funcionen en el aula y en casa», matizan.

En un momento clave para la transformación del sistema educativo, Editorial GEU y Edelvives han unido su experiencia y compromiso en una alianza histórica que pone el foco en la inclusión real en las aulas. Esta colaboración estratégica representa un avance significativo en el desarrollo de materiales educativos adaptados, diseñados para atender las múltiples formas de aprender que conviven en las escuelas. «Gracias a este acuerdo, se refuerza el acceso a recursos con adaptaciones curriculares específicas, pensados para responder de manera eficaz a la diversidad del alumnado, desde las primeras etapas hasta niveles más avanzados. Dos grandes editoriales al servicio de una misión común: que todos los alumnos aprendan con los materiales que necesiten», valoran Rosario y Rafael Lozano.

Una fábrica de sueños

También están presentes en una fábrica de sueños como Disney. «Gracias al apoyo de Disney, podemos adaptar cuentos y contenidos con personajes tan queridos como Stitch, Elsa de Frozen o Simba de El Rey León, utilizando un lenguaje accesible y comprensible para todos los niños, independientemente de sus capacidades», resaltan.

Además, en Editorial GEU, facilitar la comunicación es una prioridad, especialmente para los niños que encuentran barreras a la hora de expresarse. Por eso, han lanzado 'Aprendo mis primeras frases', un dispositivo electrónico con audio diseñado para favorecer la adquisición de vocabulario y la estructuración del lenguaje en pequeños con dificultades comunicativas. Esta innovadora herramienta es el resultado de la fusión entre tecnología, pedagogía y accesibilidad, y refuerza «nuestro compromiso con una educación inclusiva que llegue a todos, desde las primeras etapas del desarrollo».

No toda la historia es positiva. «Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como editorial es el plagio. Detrás de cada material hay un proceso largo y cuidado: autoría, diseño, maquetación, impresión… y todo ese trabajo se ve vulnerado cuando se fotocopian o distribuyen sin permiso los contenidos. Es una lucha constante, al igual que todas las editoriales, por proteger el valor del conocimiento y el esfuerzo de tantos profesionales», denuncian.

Desde Granada y con vocación internacional, «en GEU seguimos trabajando con ilusión, con la mirada puesta en el aula y en los hogares, y con el convencimiento de que una educación más inclusiva es posible si ponemos las herramientas adecuadas al alcance de quienes más las necesitan», reivindican.