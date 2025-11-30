Dos granadinas ganan los 'Beauty Contact Awards' de Andalucía

Las profesionales granadinas Pilar Gaudí y Maribel Rodríguez han sido distinguidas con los 'Beauty Contact Awards' de Andalucía 2025, por su trayectoria en el mundo ... de la estética y la cosmética.

Pilar Gaudí, fundadora y directora del reconocido centro de belleza Nina Merli en Granada, ha dedicado más de veinticinco años al impulso de la estética basada en el cuidado personalizado, la innovación y la formación continua. «Recibir este premio es una satisfacción y un gran honor. Es el reconocimiento a un trabajo de años construido desde el aprendizaje y la convicción de que la belleza debe cuidarse con ética y respeto. Agradezco a mi equipo, a mis clientes y a quienes confían cada día en Nina Merli», afirmó Gaudí.

Por su parte, Maribel Rodríguez, responsable de Distribuciones Crema's Cosméticos, destaca como referente en la distribución de productos de belleza en Andalucía. Este reconocimiento premia su labor de distribución. Maribel ha hecho posible la llegada de productos punteros a multitud de centros y ha colaborado en la formación de profesionales.