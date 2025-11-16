Los doctores granadinos que han democratizado los injertos capilares

Andrea G. Parra Granada Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

«El crecimiento ha sido muy significativo. En los últimos seis años hemos realizado más de 3.000 injertos capilares y miles de pacientes han pasado por nuestras clínicas. Cada año aumenta la confianza de personas que vienen no solo de Granada, Motril y Málaga, sino también de otras provincias andaluzas, del resto de España incluso de fuera de nuestro país». Esta buena presentación es el balance de Clínicas Be que ha ido creciendo en oferta, número de clientes y empleados.

Clínicas Be fue fundada en 2005 por Jesús Valero. A lo largo de los años han tenido presencia en distintas ciudades, y actualmente cuentan con centros en Granada, Motril y Málaga. Marian Aguilera, que lleva más de 12 años trabajando en la empresa, desde hace dos años asume la dirección y estrategia empresarial. «En este tiempo he podido vivir de cerca su crecimiento, pasando de ser una clínica pequeña y cercana a convertirse en un referente en el ámbito sanitario y estético andaluz», explica Aguilera.

En el ámbito de los empleados, el crecimiento también es reseñable. «Empezamos siendo un pequeño grupo, y hoy contamos con un equipo de 20 profesionales, entre personal propio y colaboradores. Disponemos de un equipo médico altamente cualificado y con gran experiencia, lo que nos permite ofrecer tratamientos seguros, eficaces, pioneros, que nunca antes se habían ofrecido y con resultados excelentes», describe Aguilera. Añade que «la profesionalidad, implicación y trabajo coordinado de todo nuestro equipo son, sin duda, una de las claves de nuestro crecimiento».

En cuanto a pacientes el crecimiento ha sido «muy significativo». Reitera, el ejemplo, de que en los últimos seis años han realizado más de 3.000 injertos capilares y miles de pacientes han pasado por sus clínicas para recibir alguno de sus otros muchos tratamientos.

En Clínicas Be ofrecen una atención integral en cirugía plástica, medicina estética, injerto capilar y tratamientos y cirugías para la pérdida de peso. En los últimos años han experimentado un gran crecimiento en el área de cirugía plástica, gracias a la incorporación de un «excelente» equipo profesional con amplia trayectoria y resultados muy destacados. «Nuestro objetivo es acompañar al paciente en todo su proceso de cambio, desde la valoración médica hasta el seguimiento posterior, siempre con cercanía y compromiso», detalla Aguilera.

Especialización

En esta línea, pone en valor que «nuestra gran especialización y experiencia en injerto capilar nos avalan, pero también destacamos por la profesionalidad y excelencia de todo nuestro equipo médico». Ensalza que en Clínicas Be cuentan con un equipo multidisciplinar que trabaja de forma coordinada para ofrecer resultados naturales y personalizados. «Fuimos una de las primeras clínicas en Andalucía en apostar por el injerto capilar, y seguimos siendo un referente por nuestra técnica exclusiva y el seguimiento continuo que ofrecemos a cada paciente», presume.

Advierte, que aunque el injerto capilar sigue siendo uno de los más solicitados, la cirugía plástica y la medicina estética facial y corporal están creciendo de forma muy notable. «Cada vez más personas buscan soluciones integrales que combinen salud, bienestar y estética», puntualiza la directora del centro.

Clínicas Be está «muy bien» posicionada, tanto en Granada como en el resto de Andalucía. «Hemos consolidado una imagen de confianza, profesionalidad e innovación. Cuidamos mucho nuestra comunicación, tanto en redes sociales como en medios, y nos esforzamos por mantener una relación cercana y transparente con nuestros pacientes», añade.

En ese día a día desarrollan su tarea, con el objetivo de seguir creciendo, tanto en servicios como en calidad. «Queremos continuar ampliando nuestra cartera de tratamientos punteros, especialmente en cirugía plástica y medicina estética avanzada. Apostamos por la actualización constante y por seguir siendo una referencia en salud, belleza y bienestar en Andalucía», avanza.

Explica, además, que el mercado del injerto capilar ha crecido mucho y «sin duda se ha democratizado». Hoy en día, cada vez más personas entienden, según traslada Aguilera que «el injerto capilar es un tratamiento accesible, seguro y con resultados muy naturales si se realiza en manos expertas. Y ahí radica la diferencia: la experiencia y la profesionalidad del equipo médico».

En el campo de la nutrición, que también trabajan, han notado una creciente preocupación por la salud integral. «Muchos pacientes buscan no solo mejorar su aspecto, sino también cuidarse desde dentro. Por eso, hemos incorporado servicios de nutrición que complementan nuestros tratamientos estéticos y quirúrgicos, ayudando a mantener los resultados a largo plazo», especifica.

Un detalle, el nombre de la clínica surge del concepto en inglés 'be', que significa ser. «Queríamos transmitir la idea de que lo importante es cuidarte a ti mismo, ser tú y sentirte bien con tu propia imagen. A lo largo de los años, la empresa ha cambiado de nombre en varias ocasiones, adaptándose a los nuevos tiempos y a la evolución del sector. Fuimos modernizándonos y buscando un nombre que representara de forma global todo lo que ofrecemos: salud, estética y bienestar. Por eso, en 2018 decidimos consolidar nuestra identidad actual bajo el nombre de Clínicas Be», concluye Marian Aguilera. Está pensado todo al detalle para llevar la filosofía del cuidado a la persona en su conjunto. Para que sea y no solo esté de paso en la vida.

