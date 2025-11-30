Cuerva construirá proyectos de autoconsumo energético en 20 centros penitenciarios

Buenos datos para el futuro de Cuerva, la compañía referente en el sector energético, fundada en 1939 en Granada, con más de 85 años de ... historia y trayectoria. La empresa granadina ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, manteniendo sus valores familiares basados en el compromiso, la orientación al cliente y la innovación. Ahora impulsará la transición energética del sistema penitenciario con proyectos de autoconsumo, movilidad eléctrica y almacenamiento.

Las actuaciones, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU, convertirán a más de una veintena de centros penitenciarios en referentes de «sostenibilidad, eficiencia y autonomía energética». Cuerva ha sido adjudicataria de los proyectos licitados por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) para la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento y puntos de recarga para vehículos eléctricos en centros penitenciarios de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Estas actuaciones suponen un avance decisivo hacia la descarbonización y la eficiencia energética de estas instituciones públicas, contribuyendo a la eficiencia energética y reduciendo su dependencia de la red eléctrica convencional, en infraestructuras de gran consumo, según subraya la compañía granadina. En Andalucía, Cuerva desarrollará dos de los proyectos más relevantes. Uno en el Centro Penitenciario Puerto III (El Puerto de Santa María, Cádiz) con la instalación fotovoltaica en suelo de 2,69 MWp que generará cerca de 4,3 GWh anuales de energía limpia, lo que permitirá cubrir más del 81% del consumo eléctrico del centro. Cuenta con un presupuesto superior a 3,4 millones de euros. Y otro en el centro penitenciario Sevilla I. En este caso desarrollará una instalación fotovoltaica en suelo de 1,84 MWp, con una producción estimada de 2,77 GWh anuales lo que permitirá cubrir igualmente más del 81% de la demanda eléctrica del centro. Cuenta con una inversión aproximada de 1,5 millones de euros.

Cinco millones

Ambos proyectos suman cinco millones de euros y están en fase de desarrollo. Contemplan sistemas de almacenamiento con baterías, que permitirán optimizar el aprovechamiento de la energía solar generada y garantizar un mayor nivel de autosuficiencia energética de los centros. Tanto en Cádiz como en Sevilla, las obras comenzarán en diciembre de 2025 y finalizarán en junio de 2026. Con estas actuaciones, ambos centros se posicionarán como «referentes nacionales en sostenibilidad y eficiencia energética».

En paralelo, Cuerva está desplegando la instalación de 46 puntos de recarga eléctrica distribuidos en 18 centros penitenciarios de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Estas infraestructuras estarán destinadas al uso del personal penitenciario de los centros y forman parte del plan de modernización impulsado por Segipsa.