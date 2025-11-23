El colegio de Granada que innova con un centro de IA y un aula en la naturaleza Ágora Granada College estrena su Ágora outdoor learning, que convierte el entorno natural en una clase abierta y el Ágora innovation centre, que facilita recursos como la realidad virtual y la robótica

Ha sido un centro pionero desde que en 1999 abrieron sus puertas y ahora sigue dando pasos para ofertar una formación integral en todos los niveles, conjugando a la perfección Granada con la internacionalización. Eso es lo que hacen en Ágora Granada College. Por eso, han puesto la vista en la inteligencia artificial, en la educación al aire libre con programas innovadores y espacios preparados para formar para «la vida» y para «el éxito».

El fundador y máximo accionista del colegio fue Javier Jiménez Ortiz y lo sabe muy bien. El colegio abrió el 9-9-1999. Actualmente está integrado en el grupo educativo internacional Globeducate. A Infantil, Primaria, Secundaria y el Bachillerato Nacional se le suman los programas del Bachillerato Internacional: el programa de la Escuela primaria –en Infantil y Primaria–, programa de los Años intermedios –en Secundaria– y programa Diploma –en Bachillerato–. El colegio cuenta con una plantilla de 131 trabajadores, de ellos 75 profesores y este curso cuenta con 900 alumnos.

Ágora Granada College International School (Educación y Formación Europea, S.A) ha introducido este curso importantes novedades. Javier Jiménez Ortiz recuerda que, cuando abrieron en 1999, tenían claro que su filosofía era la excelencia, «y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años, innovando para hacerlo cada vez mejor». «Sabíamos que teníamos que dar un paso más para ser un colegio internacional y que no podíamos hacerlo solos, por eso nos integramos en uno de los grupos educativos más importantes, Globeducate, con más de 65 colegios en once países», relata. Además incide en que para alcanzar ese nivel de excelencia también quisieron complementar su proyecto con una nueva forma de construir el proceso de enseñanza y aprendizaje «que, además de conseguir unos resultados académicos excelentes dotara a nuestros alumnos de unas habilidades y capacidades para su desarrollo personal y profesional».

Una metodología con unos estándares de calidad, auditada por una institución educativa externa como es el 'Bachillerato Internacional', presente en más de 160 países, que en estos cuatro años ha obligado a formar a todo el equipo docente y directivo. «Y que nos ha autorizado como Colegio IB Continuum, el único colegio de Granada y uno de los 44 que hay en toda España, para poder aplicar dicha metodología desde los 3 a los 18 años», apunta.

Para ello, explica, necesitaban unas instalaciones que complementaran las que ya tenía el colegio. De ahí la puesta en marcha este curso del Ágora Outdoor Learning y el Ágora Innovation Centre». Otra de las novedades ha sido la introducción de la asignatura TRC (Tecnología, Robótica y Computación), desde los 5 a los 16 años, para el desarrollo de la competencia digital y, sobre todo, para crear y educar en un entorno digital seguro para los niños y los adolescentes.

La metodología de Ágora Granada College permite a los alumnos adquirir unas habilidades que les servirán de por vida, como el pensamiento crítico, la mentalidad internacional, la agencia o la resiliencia y que consigue que el alumnado no solo deba «saber» sino que deba «saber hacer». Así las cosas, Javier Jiménez detalla que los nuevos espacios educativos convierten el entorno natural en un aula abierta, flexible y viva, mejorando la motivación y la conexión emocional con el entorno, con la naturaleza. Un lugar sin paredes, al aire libre, abierto al diálogo, al debate y al intercambio y a la construcción del conocimiento.

Por otra parte, el Ágora Innovation Centre es un espacio transdisciplinar que va a ayudar en las distintas asignaturas, facilita recursos educativos, como la realidad virtual, la inteligencia artificial, la robótica, la radio escolar, impresoras en 3D, impresoras cortadoras láser… Es un espacio educativo en el que «queremos que los alumnos desde pequeños puedan desarrollar el pensamiento computacional, un proceso que nos ayuda a resolver problemas complejos en cualquier ámbito, descomponiéndolos en partes más pequeñas y lógicas, para facilitar la resolución de dichos problemas». «Queremos que nuestros niños y jóvenes aprendan en entornos inspiradores, que los desafíen y les permitan descubrir sus talentos», dice el director.

Refiere también que Ágora Granada College ofrece un proyecto educativo de referencia, que combina la excelencia académica con una formación humana y global. «Somos el único colegio IB Continuum de Granada, lo que significa que nuestros alumnos cursan los tres programas del Bachillerato Internacional con un enfoque coherente, internacional y centrado en el desarrollo del pensamiento crítico, la curiosidad y los valores», incide. El Ágora Outdoor Learning, un entorno al aire libre donde los alumnos aprenden en contacto con la naturaleza, y el Ágora Innovation Centre, un espacio de 180 metros cuadrados dedicado a la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la programación y la comunicación, suman a este proyecto. Son lugares donde los estudiantes investigan, crean y aprenden haciendo.

Javier Jiménez pone en valor que el centro cuenta con más horas lectivas que el resto de colegios, «lo que nos permite ampliar el tiempo dedicado a idiomas, arte, deporte y salud y desarrollo personal, siempre manteniendo un equilibrio entre exigencia y bienestar». Haciendo hincapié en que Ágora Granada College aporta a la ciudad «una nueva visión educativa, moderna, internacional y profundamente humana». «Queremos formar alumnos capaces de pensar por sí mismos, de trabajar en equipo y de transformar su entorno con empatía, creatividad y compromiso», subraya.

En el mundo actual, en constante evolución, los estudiantes necesitan algo más que los métodos de aprendizaje tradicionales. Requieren de experiencias interactivas y atractivas que los preparen para un futuro donde la tecnología y la responsabilidad ambiental vayan de la mano. La Misión HiAI Flowerpot responde a esta necesidad «presentando un compañero de IA encantador y multilingüe que hace que los conceptos complejos sean accesibles y emocionantes».

Flowerpot no es solo un dispositivo tecnológico; está diseñado para construir conexiones emocionales genuinas con los estudiantes. A través de su expresiva cara LED, el robot puede mostrar alegría, curiosidad, sorpresa y ánimo, creando una atmósfera donde el aprendizaje se siente natural y atractivo. «Esta inteligencia emocional ayuda a los estudiantes a sentirse cómodos al hacer preguntas, cometer errores y explorar nuevas ideas sin temor a ser juzgados», valora el director.

Granada College está unido a Granada en muchos sentidos, empezando por el propio nombre. Ha formado a miles de granadinos. «Nuestro proyecto ofrece a Granada un colegio que mire al futuro, donde los resultados académicos se combinen con el desarrollo personal, la creatividad y la responsabilidad social», ensalza Jiménez.

«Queremos que nuestros alumnos crezcan no solo con una sólida formación intelectual, sino también con empatía, espíritu crítico y sentido de comunidad. Creemos que un colegio, además de un lugar donde se aprenden contenidos, debe ser un espacio donde se construye el futuro de una sociedad mejor. Ágora Granada College aporta una nueva visión educativa, abierta al mundo, con metodologías activas, aprendizaje en contacto con la naturaleza y un fuerte vínculo con el entorno local. Nuestro propósito, desde la formación de las personas, es contribuir al desarrollo económico y social de una provincia que mira hacia la inteligencia artificial, la innovación y la sostenibilidad», concluye el fundador del centro.

