Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Organizadores y autoridades durante la convención. IDEAL

Las autoescuelas de toda España analizan sus retos en Granada

Convención ·

Más de 400 profesionales abordaron problemas del sector como la falta de examinadores

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

Granada fue el escenario elegido para celebrar de la 54ª Convención Internacional de Autoescuelas que reunía a más de 400 profesionales del sector procedentes ... de distintos puntos de España y del extranjero. La convención sirvió como punto de encuentro para compartir experiencias, analizar retos comunes y reforzar la colaboración entre las autoescuelas y las instituciones públicas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la calidad de la enseñanza de la conducción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las autoescuelas de toda España analizan sus retos en Granada

Las autoescuelas de toda España analizan sus retos en Granada