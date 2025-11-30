Las autoescuelas de toda España analizan sus retos en Granada

Granada fue el escenario elegido para celebrar de la 54ª Convención Internacional de Autoescuelas que reunía a más de 400 profesionales del sector procedentes ... de distintos puntos de España y del extranjero. La convención sirvió como punto de encuentro para compartir experiencias, analizar retos comunes y reforzar la colaboración entre las autoescuelas y las instituciones públicas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la calidad de la enseñanza de la conducción.

Durante las sesiones profesionales se abordaron los temas más urgentes para el sector de la formación vial, entre los que destaca la situación de los examinadores de tráfico, pieza clave en el proceso de obtención del permiso de conducir. Asimismo, se debatieron cuestiones de relevancia como la formación de los conductores en un contexto de movilidad cada vez más complejo. También se habló de la trasposición de la nueva directiva europea, que introduce novedades de gran impacto, como la conducción acompañada y la supresión del código 78, relacionado con las limitaciones técnicas en vehículos automáticos.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, destacó la importancia de la actividad que desarrolla el sector de las autoescuelas. «Son un gran aliado del Estado a través de la Dirección General de Tráfico, perteneciente al Ministerio del Interior y, desde esa perspectiva, tenemos que ir de la mano ya no sólo en la formación de los nuevos conductores, sino también en la educación y seguridad vial para lograr una reducción del 50% de los accidentes de tráfico en 2030. Ahí las autoescuelas son colaboradores necesarios», remarcó. Además, el subdelegado destacó «la estrecha colaboración que existe en nuestra provincia entre la Jefatura Provincial de Tráfico y la Asociación Provincial de Autoescuelas que debe tomarse como un ejemplo a seguir».

Por su parte, Enrique Lorca, presidente de CNAE, puso en valor el papel de los profesionales del sector en la mejora de la seguridad vial. «La Confederación Nacional de Autoescuelas seguirá trabajando en todos los frentes posibles para disminuir la siniestralidad en nuestras carreteras. Hoy el ciclo de conferencias se centra en la formación de los futuros conductores, una de las claves para alcanzar el objetivo europeo cero víctimas en el tráfico».

El presidente de CNAE insistió en la necesidad de que el aumento de la plantilla de examinadores de tráfico se haga efectivo cuanto antes, para dar a la ciudadanía un servicio de calidad, y que los centros de formación vial puedan desarrollar su actividad con normalidad.

Por su parte, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, agradeció a CNAE la elección de la ciudad como sede de su convención anual y destacó la importancia de un sector «transversal y fundamental para el desarrollo económico de la provincia», cuyo trabajo es imprescindible para la buena marcha de otras actividades, para garantizar la seguridad vial y para facilitar la movilidad de las personas.

Cuerva también recordó la difícil situación a la que se han enfrentado las autoescuelas ante la falta de personal de Tráfico y subrayó el papel que ha jugado la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada.