El atelier de Granada que hace vestidos de novia con los recuerdos de la abuela

Andrea G. Parra Granada Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:25 | Actualizado 23:57h. Comenta Compartir

Más que vestidos son obras de arte lo que crean en este estudio granadino con, en muchos casos, telas que tuvieron otra vida y se transforman en vestidos para días especiales como puede ser una boda. Y, otras veces material a estrenar, pero con un proceso único. Hace 17 años, Silvia Peinado decidió transformar su pasión por la moda y la artesanía en un proyecto propio que hoy es un referente en Granada y más allá. Lo hace en el negocio que lleva su propio nombre, en Silvia Peinado Atelier.

Ubicado actualmente en la carretera de Íllora 121 en Casa Nueva (Pinos Puente), el atelier ha vivido un recorrido de constante evolución y crecimiento, siempre guiado por la filosofía de hacer de cada prenda una obra de arte única. Hace año y medio, la diseñadora incorporó a la sociedad a Eva Quijada, con la que comparte valores y visión, alguien capaz de valorar cada trabajo como lo que es: un tesoro artesanal, un vestido que contará una historia para toda la vida.

El taller no siempre estuvo en su ubicación actual. Antes, Silvia Peinado Atelier se encontraba en calle Alhóndiga, en pleno centro de Granada. Sin embargo, la necesidad de un espacio más amplio, luminoso y versátil llevó a Silvia a mudarse a Casa Nueva, un lugar que permite trabajar con «comodidad y a la vez acoger a las novias en un entorno que refleja la sensibilidad y el cuidado con el que se realiza cada proyecto». Explica que necesitaba «un lugar que reflejara la esencia de nuestro trabajo, que fuera un espacio donde cada novia pudiera sentir que su historia se transformará en una prenda única».

Ampliar Silvia y Eva entre patrones. R. I.

La granadina diseña piezas creadas desde cero a partir de bocetos personalizados que buscan captar la esencia de cada novia. Cada vestido es más que una prenda; es una historia hecha tela, bordado y encaje.

Lo que distingue a Silvia Peinado Atelier es, sobre todo, la capacidad de integrar elementos con valor sentimental en sus diseños. «Una novia puede venir con un traje de su madre, una cortina de la abuela, una sábana bordada o cualquier objeto que tenga un significado especial para ella. A partir de ahí, creamos un vestido que respeta la historia y la esencia de esos materiales, pero que también habla de la novia que lo llevará», cuenta Silvia.

Cada proyecto es, además, una experiencia emocional. «No solo hacemos un vestido, hacemos realidad un sueño. Cada historia, cada emoción, se refleja en la prenda y genera lazos que perduran más allá del día de la boda. Vivimos momentos muy bonitos con cada novia; es un proceso de conexión y de creación compartida», rememora.

El atelier no se limita únicamente a novias. También diseñan vestidos para madrinas e invitadas, manteniendo siempre el sello de exclusividad y personalización que caracteriza la marca. La trayectoria de Silvia Peinado comenzó con un proyecto centrado en sombreros para invitadas, pero su espíritu inquieto y creativo la llevó a ampliar sus horizontes hacia tocados de novia. Silvia fue pionera en trabajar el tocado-joya, aplicando técnicas de orfebrería tradicionales, como se hacían antiguamente las joyas. Este trabajo artesanal no solo ha marcado tendencia, sino que también refuerza la identidad del atelier: piezas únicas, hechas a

mano, con un cuidado extremo por el detalle y la perfección. Además de tocados, el atelier crea complementos exclusivos como chokers, pendientes, brazaletes y botones únicos. Cada elemento está elaborado internamente, lo que garantiza exclusividad total para las clientas. «Cada detalle cuenta, y cada accesorio es una extensión de la prenda. Queremos que todo sea coherente, que la novia o invitada sienta que lleva consigo una pieza única, hecha con cariño y dedicación», describe Silvia.

Más que moda nupcial

La proyección del atelier ha trascendido el ámbito nupcial. Entre sus logros más recientes destacan los tocados del videoclip de Mónica Naranjo y su participación en la realización de los tocados del musical de Nacho Cano, experiencias que consolidan su prestigio en el mundo de la moda y el espectáculo a nivel nacional. Además, Silvia Peinado Atelier tiene entre sus próximos proyectos la intención de desfilar en la Fashion Week y en Atelier Couture, mostrando al público la fuerza, la delicadeza y la singularidad de sus colecciones.

La filosofía del atelier va más allá de la moda; es un compromiso con la artesanía y lo auténtico. Silvia desea que la tradición de la costura y la creación manual siga viva, que el valor de «lo auténtico, la magia de los bordados y los encajes realizados con amor, no se pierda en la producción masiva». «Me encantaría que cada novia valorara no solo el resultado final, sino todo el proceso: la dedicación, el mimo, la historia que cada puntada cuenta», expresa.

En cuanto a la gestión, Silvia reconoce que lo más complicado no son los desfiles ni los proyectos creativos, sino equilibrar todas las facetas del negocio: atender a las clientas, preparar colaboraciones, organizar editoriales, planificar desfiles y mantener una presencia activa en redes sociales. El gusto por la moda y la artesanía le viene de familia. Silvia recuerda con cariño a su bisabuela, que hacía encajes preciosos en un bastidor, y a su tía, en cuyo taller creció entre alfileres, el olor a plancha y el sonido constante de la máquina de coser. Su madre también le transmitió el amor por la costura, el ganchillo y el bordado, y así, desde pequeña, Silvia aprendió a amar los tejidos, las texturas y la paciencia que requiere el trabajo manual. Esa herencia familiar es, hoy, uno de los pilares de su atelier: una combinación de tradición, pasión y creatividad que se refleja en cada diseño.

Reporta un error