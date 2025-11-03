África, tierra de oportunidades para las empresas

África es el continente del futuro. Y cuanto más tiempo tardemos en establecer relaciones con sus países y sus empresas, más oportunidades perderemos». La reflexión, ... que dio forma al V Foro Internacional de Granada celebrado en 2022, con África como protagonista, sigue siendo un desafío para la Corporación Granadina en su búsqueda de mercados para las empresas granadinas.

Ahora, la granadina y el resto de cámaras de España, han relanzado una plataforma idónea para alcanzar esos objetivos, la Asociación Iberofriana de Cámaras de Comercio (AFRICO). La Asociación se reunió en Madrid hace dos semanas, en el contexto de las jornadas «Cooperación Empresarial y Formación Entre España y África Occidental» organizadas por Cámara de España en colaboración el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El encuentro sirvió para estrechar lazos institucionales entre cámaras de ambos continentes y para «explorar posibilidades de colaboración económica y empresarial», en palabras de Raquel López, técnico de la Corporación granadina que participó en el evento. En el ambiente del encuentro flotaba la situación de inestabilidad comercial que domina el panorama actual del comercio internacional, pero que, a juicio de la mayoría de los ponentes, convierte a África en una oportunidad.

Tensiones geopolíticas

La idea fue expresada con claridad por el presidente de Cámara de España, José Luis Bonet: «En un contexto global de incertidumbre y tensiones geopolíticas con impacto negativo en nuestra economía, África se consolida como un socio estratégico tanto para la Unión Europea como, en particular, para España. Estoy convencido de que AFRICO es la mejor plataforma para catalizar nuestros objetivos». En todo caso, no es la primera reunión de este tipo en la que participa la Cámara granadina, tras el encuentro que mantuvieron el pasado año entidades de varios países africanos y cámaras españolas con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. «Hay mucho camino por recorrer en esta dirección», ha señalado Luis Nebot, responsable de internacional de Cámara Granada, y estas jornadas suman a los esfuerzos particulares que por ejemplo nosotros estamos desarrollando junto a Málaga. Nebot se refiere a la Iniciativa para el Desarrollo Empresarial Sur de España-África (IDESA) grupo de trabajo formado por las Cámaras de Comercio de Málaga y Granada, y las Direcciones Provinciales de Comercio e ICEX de ambas provincias, junto a las Universidades de Granada y Málaga. Puede sonar a tópico, pero en términos empresariales para Granada, África, a excepción fundamentalmente del Magreb, es casi un continente por explorar. Y con sus características particulares y su idiosincrasia es un continente de vastas oportunidades que debemos de explorar», ha apuntado.