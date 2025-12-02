Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro Óscar López, durante la rueda de prensa. EFE

El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios

Gobiernos regionales, ayuntamientos y diputaciones decidirán cuándo ingresarán a sus empleados públicos el incremento retroactivo para este año tras aprobarlo hoy el Consejo de Ministros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:18

Comenta

Fin a la congelación salarial para los más de 3,5 millones de empleados públicos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ... ley por el que se acuerda elevar las retribuciones de los funcionarios un 11,5% durante el periodo 2025 a 2027 que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  5. 5 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  6. 6 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  7. 7

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  8. 8 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  9. 9 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  10. 10

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios

El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios