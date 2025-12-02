Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la sede de Telefonica. Reuters

Telefónica ofrece solo prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE

La operadora reduce en 50 los despidos en Movistar+ y exige una antigüedad mínima de 15 años para acogerse al plan mientras los sindicatos piden bajar el número de afectados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35

La primera ronda de negociación del ERE planteado por Telefónica para casi 6.100 empleados en España termina sin acuerdo. La operadora y los sindicatos ... tuvieron sus dos primeras reuniones entre el lunes y el martes donde la empresa planteó la primera oferta para las siete filiales afectadas: Telefónica España, Móviles y Soluciones (las tres incluidas en el convenio CEV y que agrupan a 5.040 despidos) y Telefónica S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, con quien la operadora se reunió hoy. El principal punto de choque es que Telefónica por ahora solo ha planteado las condiciones de las prejubilaciones, que plantea para mayores de 55 años, mientras que los sindicatos exigen conocer la propuesta de los despidos forzosos -a los que se oponen- porque no hay suficientes trabajadores en ese tramo de edad para cerrar un ERE de alrededor de 6.000 personas.

