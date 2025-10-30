Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica prosigue su salida de Latinoamérica y vende la filial en Ecuador

La multinacional que preside Marc Murtra ingresará 273 millones de euros, aunque la operación está pendiente ahora de los reguladores

R. C.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:55

Comenta

Telefónica ha cerrado este jueves la venta de su filial en Ecuador (Otecel) a Millicom Spain por 329 millones de euros, en lo que supone ... un paso más en su estrategia de salida de los activos que ha tenido en las últimas décadas en Latinoamérica, por la que obtendría hasta ahora un total de 2.277 millones de euros según las desinversiones ya pactadas. Así lo ha confirmado la compañía que preside Marc Murtra a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) a última hora de la jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Telefónica prosigue su salida de Latinoamérica y vende la filial en Ecuador

Telefónica prosigue su salida de Latinoamérica y vende la filial en Ecuador