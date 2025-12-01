Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marc Murtra. Tania Sieira

Telefónica prepara el terreno para comprar por primera vez en su historia un competidor directo

Murtra pone el foco en Vodafone, una operación que implicaría altos gastos de asesoría de cara a la fusión de dos grandes marcas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:37

Comenta

Telefónica ha comenzado el proceso de despido colectivo hace apenas unos días con el foco puesto en un competidor directo como Vodafone. La operadora pretende ... deshacerse de varios miles de trabajadores este año (6.088 es su propuesta, pero las negociaciones sindicales reducirán esa cifra) para reducir su masa salarial. Es difícil calcular a priori cuánto ahorrará la compañía con este nuevo ERE, pero los datos del último proceso finalizado en 2024 es positivo: las indemnizaciones para despedir a los 3.400 empleados ascendieron a 1.300 millones (unos 380.000 euros por persona), pero la compañía asegura unos ahorros contables de 250 millones al año.

