Todo lo que se sabe de los problemas de Airbus: cancelaciones, retrasos y problemas con los aviones

«El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper ... datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo». Así da comienzo el comunicado de prensa que el viernes remitió Airbus a los medios de comunicación a primera hora de la noche. Horas antes lo conocían las aerolíneas y las autoridades regulatorias. También las medidas a implementar y sus consecuencias. «Estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes», añade el texto. Desde este viernes -uno de los fines de semana con más movimiento aéreo en Estados Unidos por la festividad de Acción de Gracias-, 6.000 aviones -los de la familia A320- de uno de los gigantes europeos de la aeronáutica se quedan en tierra y están provocando retrasos y cancelaciones en diferentes aeropuertos internacionales. En los aeródromos españoles, por el momento, no se registra ninguna incidencia e Iberia «no prevé» modificaciones «tras estar toda la noche trabajando».

¿Qué está ocurriendo?

Airbus lanzó el viernes un aviso a las autoridades y aerolíneas de un importante problema de seguridad en su familia de aviones A320. La alerta llega después de que la compañía francesa descubriera que la radiación solar podría dañar datos cruciales para los controles de vuelo. Según Reuters, el problema está relacionado con el sistema ELAC, un ordenador que controla los alerones de las alas y los elevadores de la cola.

Este sistema traduce las órdenes del piloto que realiza con el joystick en la cabina, que se convierten en señales electrónicas que controlan el cabeceo y el movimiento de las alas. Según las indagaciones de Airbus, la radiación solar interfiere corrompiendo esos datos y haciendo que las aeronaves ejecuten maniobras no ordenadas por la tripulación.

¿Cómo lo descubrieron?

Ocurrió el pasado 30 de octubre en el vuelo 1230 de JetBlue, operado por un Airbus A320-200 que realizaba la ruta Cancún (México) y Nueva York-Newark (Estados Unidos). La aeronave experimentó una anomalía en vuelo que le llevó a hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) tras una pérdida momentánea de control que resultó en más de 15 heridos.

Según medios estadounidenses, la aeronave se encontraba en fase de crucero a 35.000 pies sobre el Golfo de México cuando la tripulación declaró «Mayday» reportando problemas con los controles de vuelo y provocó una repentina caída. Airbus afirma que el avión había actualizado recientemente su software y que el problema nunca se había presentado con el sistema anterior.

¿Qué tiene que ver el sol?

El Sol está gobernado por sus poderosos campos magnéticos y, a medida que estos campos experimentan cambios, el Sol se vuelve más activo. Según la NASA, en estos momentos se encuentra en su máxima actividad, produciendo numerosas manchas y erupciones solares. En estos episodios, la estrella central del sistema emite numerosas eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) que, en realidad, son manchas de plasma caliente. Este proceso libera partículas que se disparan a la atmósfera terrestre y son las causantes de las auroras boreales y, si tienen mucha carga, pueden afectar a la electrónica de las aeronaves, satélites y telecomunicaciones.

¿Cómo se soluciona?

Según Airbus, la mayoría se puede solucionar con una actualización de software relativamente sencilla. «Dos o tres horas», señala el gigante europeo. La cuestión es que el problema afecta a alrededor de unos 6.000 aviones, de los cuales en la mayoría el cambio es rápido.

Sin embargo, fuentes del sector aseguran que casi un millar de aviones antiguos necesitarán que se les reemplacen las computadoras y no se les permitirá transportar pasajeros nuevamente hasta que el trabajo esté terminado. El tiempo que esto lleve dependerá de la disponibilidad de computadoras de reemplazo. Hasta que no esté solucionado no pueden transportar pasajeros.

¿Qué aviones están afectados?

Concretamente, los A320 de Airbus, que la compañía los bautiza como «familia de aviones preferida por las aerolíneas de todo el mundo».

Ampliar Airbus

Estos aviones pueden volar hasta 4.700 millas náuticas (8.700 kilómetros) y tienen una capacidad de asientos de 120 a 244 plazas. Cuentan con una opción de dos motores turbofán avanzados, lo que significa que se benefician de una reducción del 20 % en el consumo de combustible en comparación con las generaciones anteriores de la aeronave.

No son los únicos afectados, la vulnerabilidad también tiene impacto en los modelos A318, A319 y A321.

¿Qué importancia tiene Airbus?

Este revés parece ser uno de los retiros más grandes que ha sufrido Airbus en sus 55 años de historia y se produce semanas después de que el A320 superara al Boeing 737 como el modelo con más entregas. Cuando Airbus emitió su boletín a los más de 350 operadores del avión, unos 3.000 aviones de la familia A320 estaban en vuelo.

La cotizada gala compite con Boeing, que en los últimos años también ha sufrido importantes interrupciones con sus modelos 737 MAX y también debido a problemas de software mal diseñado.

La demanda de las dos principales marcas de aviones ha aumentado en los últimos años, a medida que el crecimiento económico liderado por Asia trajo a decenas de millones de nuevos viajeros a los cielos. Lanzado en 1984, el A320 fue el primer avión de pasajeros convencional en introducir controles informáticos. Originalmente diseñados para dar servicio a centros de conexiones, los modelos de pasillo único fueron posteriormente ampliamente adoptados por las aerolíneas de bajo coste y son muy solicitados por todas las compañías.

¿Hay muchas cancelaciones?

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland han advertido a lo largo de este sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios. El impacto está siendo mayor fuera de Europa.

No obstante, en general, está siendo limitado. Aunque diversas aerolíneas se han visto afectadas, la mayor parte de las compañías han indicado este sábado que han procedido de forma rápida a la actualización informática que aconsejó el constructor europeo. Desde Iberia, que forma parte del grupo IAG, afirman haber trabajado durante «toda la madrugada para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados» para que esta situación no afecte a sus clientes «ni hoy ni mañana».

El Papa, uno de los afectados

El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que se desplaza el papa León XIV en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente, que está llegando hasta Estambul con un técnico para su sustitución, tras el aviso del fabricante aeronáutico europeo de un fallo informático.

El avión en el que viaja el papa es uno de los 6.000 de la familia A320 que, según varias fuentes, necesita una actualización de su sistema de control de vuelo, luego de detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que «sustituirán un componente en el avión que lo están llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución».