Un nuevo ERE encima de la mesa de Telefónica para ahorrar 3.000 millones hasta 2030

Telefónica ha llevado a cabo en los últimos 25 años varias reestructuraciones de plantilla hasta quedarse con 45.000 empleados menos de los que tenía ... en el año 2000. El último despido colectivo (ERE) finalizó en 2024 con la salida de la compañía de casi 3.400 personas en España y el «aumento de costes» y la «necesidad de cambiar la estructura» de Telefónica llevarán a un proceso similar en los próximos meses. Desde la operadora evitaron nombrar el ERE durante su presentación a analistas del Plan Estratégico y esquivaron una respuesta concreta durante la rueda de prensa posterior, pero Emilio Gayo, consejero delegado (CEO) del grupo, aseguró que las oportunidades de ahorro incluidas en el plan, de 3.000 millones de euros de aquí a 2030, incorpora «todos nuestros ahorros factibles, cuando digo todos son todos».

En esta línea, explicó que «en caso de que en esos ahorros haya temas de personal podemos asegurar que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores». Siempre ha sido así en Telefónica, los ERE y PSI (planes de salida) se han negociado con los sindicatos en unas condiciones bastante positivas comparadas con otros competidores, llegando al punto de que en el último ERE de 2024 se apuntaron más trabajadores de forma voluntaria que el número de salidas propuesto por la operadora. Pero no hay un horizonte temporal para acometerlo porque, según Gayo, esto «afectaría a las negociaciones» con los representantes sindicales.

Unos sindicatos que tras analizar el Plan Estratégico han dado su visto bueno a la propuesta de la empresa. Desde CC OO indican a este periódico que este plan dará lugar a una compañía «más innovadora y competitiva» y valoraron el desarrollo del talento y la apuesta por los profesionales como «ejes fundamentales» del proyecto. Sobre el posible ERE los sindicatos aún no tienen constancia, pero señalaron que «ante cualquier movimiento que pueda plantearse con respecto a reducciones de plantillas, CC OO actuará con firmeza y rigor».

El presidente de la operadora, Marc Murtra, destacó en palabras a los analistas que «hay que centrarse en el largo plazo» por lo que «costes como los de espectro, arrendamientos o mano de obra están creciendo mucho más rápidamente que nuestros ingresos de comunicaciones. Si no cambiamos esta estructura, nuestros márgenes van a disminuir«. Y aunque no nombró directamente el ERE, el plan de la compañía contempla un redimensionamiento del centro corporativo y de las unidades de negocio globales para simplificar su modelo operativo.