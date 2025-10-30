La nueva directora financiera de Zalando llega de Vodafone

El 'marketplace' Zalando ha nombrado a Anna Dimitrova, ex ejecutiva de Vodafone Alemania, como directora financiera (CFO), según ha anunciado este miércoles.

Así, tal y ... como ha indicado en un comunicado la empresa, el nuevo fichaje aporta «una gran experiencia» para apoyar la estrategia de Zalando de construir el ecosistema líder paneuropeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida.

En concreto, Dimitrova, que cuenta con una carrera internacional de más de 20 años, se unirá al consejo de administración de la compañía y asumirá la responsabilidad de los equipos de finanzas y gobierno corporativo a partir del próximo 1 de enero de 2026.

Mentalidad estratégica

Zalando ha destacado que la directiva, en la actualidad directora financiera del grupo Deutsche Glasfaser, aporta una «amplia experiencia en todos los aspectos de las finanzas, incluidas las fusiones y adquisiciones, los mercados de capitales y las relaciones con los inversores».

Dimitrova anteriormente ha desempeñado una serie de altos cargos en el Grupo Vodafone como directora financiera de la firma en Alemania y la República Checa, así como controladora financiera del grupo. Además, como directora de estrategia, desarrollo corporativo e integración de Vodafone Alemania, dirigió la integración y obtención de sinergias tras las adquisiciones de Kabel Deutschland y Unity Media.

En palabras del presidente del consejo de supervisión de Zalando, Kelly Bennett, «Anna combina una profunda experiencia financiera, una fuerte mentalidad estratégica, un liderazgo probado de grandes equipos multifuncionales y un historial excepcional de impulso de la transformación». «Ella es la elección perfecta para completar este sólido grupo de ejecutivos del consejo de administración y trabajar con los equipos de primera clase de Zalando para aprovechar las emocionantes oportunidades que tenemos por delante», ha añadido.

IMPULSO DEL CRECIMIENTO ESCALABLE

En este sentido, la empresa ha señalado que a medida que avanza en su estrategia de ecosistema para construir la principal plataforma paneuropea de comercio electrónico de moda y estilo de vida a través del 'Negocio a Consumidor' (B2C) y 'Negocio a Negocio' (B2B), Dimitrova desempeñará un «papel crucial en el refuerzo de la sólida base financiera de la compañía, impulsando el crecimiento escalable y desbloqueando la creación de valor significativo a largo plazo».

De su lado, el director financiero interino desde marzo, David Schröder, volverá a centrarse en sus responsabilidades como codirector general. En este contexto, Dimitrova ha resaltado que está «encantada de unirse a Zalando en un momento tan crucial, cuando su estrategia de ecosistema actualizada está abriendo nuevas oportunidades comerciales tanto en 'B2C' como en 'B2B' para servir aún mejor a los consumidores y socios en toda Europa».

«Al igual que Zalando, me apasiona cómo la tecnología cambia la vida de los clientes, las sociedades y los modelos de negocio», ha añadido, haciendo hincapié en que Zalando es «la prueba de que Europa puede producir empresas en crecimiento para la era digital».

En este sentido, Dimitrova ha concluido reconociendo que está «emocionada de trabajar con todos para acelerar el crecimiento, ampliar los márgenes e impulsar una fuerte generación de efectivo a escala en toda Europa».