El 'marketplace' Zalando ha nombrado a Anna Dimitrova, ex ejecutiva de Vodafone Alemania, como directora financiera

La nueva directora financiera de Zalando llega de Vodafone

Dimitrova, que cuenta con una carrera internacional de más de 20 años, se unirá al consejo de administración de la compañía y asumirá la responsabilidad de los equipos de finanzas y gobierno corporativo a partir del próximo 1 de enero de 2026.

Europa Press

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:56

El 'marketplace' Zalando ha nombrado a Anna Dimitrova, ex ejecutiva de Vodafone Alemania, como directora financiera (CFO), según ha anunciado este miércoles.

Así, tal y ... como ha indicado en un comunicado la empresa, el nuevo fichaje aporta «una gran experiencia» para apoyar la estrategia de Zalando de construir el ecosistema líder paneuropeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida.

