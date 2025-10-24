Mercadona abraza la revolución saludable de la cesta de la compra La cadena líder nacional adapta su surtido al estilo de vida 'healthy' con recetas mejoradas, etiquetas más claras y nuevos formatos

Mercedes Navarrete Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 00:27 Comenta Compartir

En la era de la hiperinformación , en la que un ejército de influencer dicta desde las distintas redes sociales lo que es sano y lo que no, no son pocos los consumidores que se sienten abrumados o hechos un lío a la hora de discernir entre tantos mensajes, muchas veces contradictorios, y a la hora de trasladar a la cesta de la compra las mejores decisiones para llevar una dieta equilibrada. En Mercadona escuchan continuamente a sus jefes –así llaman en la cadena a sus clientes– y saben que demandan, cada vez más, un estilo de vida saludable. Por eso la cadena de supermercados líder nacional ha abrazado esta 'revolución healthy' y ha redoblado su apuesta por facilitar la vida a los jefes con soluciones prácticas y confiables que les ayuden a elaborar una cesta de la compra equilibrada, con información más clara, productos de más calidad y nuevos formatos pensados para un consumo práctico y responsable. La filosofía de facilitar una alimentación saludable, con la que Mercadona siempre ha estado comprometida, se refuerza ahora con una potente estrategia que han denominado'Tu cesta equilibrada' y que contempla medidas concretas para ayudar a los'jefes' a elegir los productos que estén buenos (de sabor, olor y textura) y que además sean buenos (saludables y sostenibles).

Son iniciativas, además, que abundan en el concepto de dieta equilibrada entendida como la decisión de balancear los alimentos que se comen en función de la actividad física que se realiza, que es lo que determina si una dieta es adecuada o no para cada organismo.

La adaptación de productos a nuevos formatos, la implementación de una información nutricional más entendible en etiquetados, la mejora en la composición de productos para que sean más saludables y la aportación de ideas y recetas son las grandes líneas de actuación de esta estrategia.

Menos azúcar

La adaptación del surtido, la primera de las medidas, se traduce en una revisión exhaustiva, de la mano de proveedores y e interproveedores especialistas, de la composición de los productos para facilitar su valor nutricional y facilitar el consumo.

Ejemplo de este avance es la mejora en la receta de la bebida de avena con chocolate, a la que se le ha reducido un 30% los edulcorantes y se ha eliminado el gluten, manteniendo el sabor y la practicidad que buscan los clientes. El aumento del porcentaje de fruta y bajar el de azúcar en las bebidas de fruta y leche tropical, mediterráneo, caribe, melón y sandía o piña y coco es otro de los ejemplos concretos de productos que se han mejorado en la línea de avanzar hacia una oferta cada vez más saludable, completa y adaptada a los nuevos hábitos de consumo y bienestar de sus clientes, según explican desde la cadena.

La cadena ha actualizado el etiquetado de más de tres mil envases para facilitar la lectura y el análisis de la composición

Otro pequeño gesto que sin embargo supone un salto importante para facilitar la elección a los clientes es el etiquetado óptimo de los productos. Mercadona sabe –no en vano escucha a los jefes– que cada vez son más los que dan la vuelta al producto para mirar las calorías y valores nutricionales y se ha enfocado en ponérselo fácil con una mejora del etiquetado. El pasado año actualizaron el etiquetado de 500 envases y en este año 2025 han redoblado los esfuerzos y continuado la estrategia con la mejora de más de 2.500. No solo se ha agrandado la letra pequeña de los valores nutricionales, por encima del tamaño que exige la legislación sino que han repensado en el diseño de los envases, modificando los colores del fondo y estructurando la información, para facilitar la legibilidad.

Otro movimiento en la misma línea ha sido estandarizar la composición y la imagen de las tablas nutricionales, de manera que se facilita la lectura y además han incluido una columna con la información nutricional por porción. Un gesto que responde, según inciden desde Mercadona, a la necesidad de conocer la información nutricional que hay en las porciones que habitualmente consumen.

Productos con etiquetados mejorados en el marco de la estrategia saludable de Mercadona. Blanca Rodríguez

Por otro lado, en el marco de esta estrategia 'Tu cesta equilibrada' Mercadona se ha propuesto también educar y acompañar al consumidor que quiere apostar por un estilo de vida consciente y saludable. Junto a sus clientes han estudiado las formas de cocinar los alimentos y de combinarlos y han incluido en los envases información útil sobre las distintas formas de prepararlos (plancha, horno, vapor, freidora de aire, etc.).

Además, esta estrategia apuesta por la divulgación en web y redes sociales de ideas y recetas para dar consejos de alimentación saludable. Paralelamente, la compañía colabora con asociaciones de consumidores, asociaciones sectoriales, organizaciones de celíacos, intolerantes y alérgicos, nutricionistas, médicos y especialistas. De esta forma, con actividades formativas e informativas, asegura que sus acciones y productos estén siempre respaldados por la ciencia.

Ampliar El blíster de lomo de pavo. Blanca Rodríguez Del blíster de pavo a las tortitas: envases mejorados y en porciones La mejora de la presentación de los productos en formatos por porciones, atendiendo a los gustos y necesidades de los clientes es otra de las iniciativas en las que Mercadona ha ido por delante para facilitar el consumo dentro y fuera del hogar. «En Mercadona más de 200 especialistas realizan sesiones de trabajo, procesos de colaboración con los clientes que son fundamentales para seguir mejorando y adaptando el surtido a los gustos y necesidades concretas, así como a los nuevos hábitos de consumo», explican. Un ejemplo de formato mejorado es del blíster de lomo de pavo, que pasa de tener dos partes a cuatro porciones individuales. O las famosas tortitas de maíz. En cada paquete Mercadona recomienda las porciones por persona. Así mientras en el de maíz se incluyen cuatro tortitas, en el envase de las de chocolate hay solo dos. En este objetivo de «acercar alimentos a la boca» del cliente se enmarcan también las mejoras en formatos que ahora son más prácticos como las nueces peladas, la piña en rodajas o el gazpacho.