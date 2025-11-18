Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planta de Enagás en Barcelona que conectará con Marsella a través del H2MED AFP

La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032

Los estudios técnicos consideran viable la construcción del hidroducto BarMar entre Barcelona y Marsella

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

BarMar, el hidroducto submarino que conectará Barcelona con Marsella por mar, estará listo en 2032, según anunció este martes Enagás en un comunicado conjunto con ... sus socios. El operador del sistema gasista español y promotor del proyecto H2med junto a la portuguesa REN, la alemana OGE y las francesas Terega y Natran, han finalizado con éxito la primera evaluación en profundidad de la ruta por la que discurrirá la primera interconexión de hidrógeno con el norte de Europa. La campaña de prospección geofísica realizada en los veranos de 2024 y 2025 han confirmado que el corredor propuesto es viable desde el punto de vista de la ingeniería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032

La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032