Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva

Casi un año después, Indra pone fin al proceso de adquisición de Hispasat e Hisdasat. Este viernes, los accionistas de la cotizada española han dado ... el visto bueno a la compra de estas compañía por un total de 725 millones de euros. Además, la junta general, en convocatoria extraordinaria, también ha dado el visto bueno a la actualización parcial de su consejo de administración, pero que tendrá que tendrá que ser revisada nuevamente ya que a última hora Mónica Helena Espinosa rechazara el puesto debido a un conflicto de intereses.

Con la integración de Hispasat e Hisdesat, Indra da un impulso a su filial Space, que « contará con todas las capacidades necesarias para impulsar una misión espacial en un contexto en el que este ámbito se ha vuelto crucial para la seguridad y la defensa», aseguró José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra.

En esta línea, resaltó el papel estratégico de las constelaciones satelitales y la intervención que tendrá la compañía en el proyecto europeo Iris Squared, destinado a proporcionar comunicaciones protegidas entre los Estados miembros mediante una red de 200 satélites. La empresa española asumirá la responsabilidad principal del segmento tierra-espacio y de las comunicaciones en órbita baja.

«Nuestra intención es consolidarnos como un actor europeo de referencia, con alcance y liderazgo internacional en los grandes programas del continente. Queremos ofrecer comunicaciones seguras tanto para usos civiles como militares», expresó.

Renovación del consejo

En cuanto a la estructura del Consejo, se confirmó la continuidad de la consejera independiente Teresa Bustos y se incorporó a María Aranzazu Díaz-Lladó, quien también es consejera en Cirsa y lidera el área de sostenibilidad en Twinco Capital.

Asimismo, fueron renovados los mandatos de Juan Moscoso -en representación de la Sepi-, así como los de los consejeros independientes Bernardo Villazán, Virginia Arce y Belén Amitriain.

Respecto a la vacante pendiente, la secretaria del Consejo, Ana María Sala, aseguró que la compañía iniciará de forma inmediata el proceso para seleccionar a una nueva consejera independiente y someter su nombramiento a la próxima junta de accionistas.