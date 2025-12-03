Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una tienda de Zara en Barcelona. EP

Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más

La firma disipa las dudas del mercado y bate las previsiones con una mejora en las ventas de casi el 5% en el tercer trimestre

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:05

Comenta

Inditex logra dar la vuelta a las dudas del mercado en torno a su capacidad para seguir incrementando las ventas a ritmos de años anteriores. ... El gigante textil cerró octubre con un beneficio neto de 4.622 millones de euros, un 3,9% más, tras un tercer trimestre fiscal -de agosto a octubre- en el que el repunte de las ventas alcanzó el 4,9%, hasta los 9.814 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  3. 3

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  6. 6

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre
  9. 9 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  10. 10 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más

Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más