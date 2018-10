El fabricante de software IFS aumenta un 52% sus ingresos en el último trimestre apoyado en el mercado 'cloud' La compañía global de aplicaciones empresariales ha superado al mercado al ofrecer «soluciones fáciles y rápidas de usar para la planificación de recursos empresariales, la gestión de activos y la gestión de servicios para sus industrias objetivo» EUROPA PRESS MADRID Lunes, 29 octubre 2018, 13:55

El fabricante de software de gestión empresarial IFS ha aumentado un 52% sus ingresos por ventas de licencias en el tercer trimestre del año, apoyado en el sector 'cloud' y superando el crecimiento del mercado, que se sitúa en un 43%.

La compañía global de aplicaciones empresariales ha superado al mercado al ofrecer «soluciones fáciles y rápidas de usar para la planificación de recursos empresariales, la gestión de activos y la gestión de servicios para sus industrias objetivo», explica la compañía a través de un comunicado.

La gestión en la nube (Cloud y SaaS) ha experimentado «seis veces más de crecimiento» en los ingresos del último año, incidiendo de forma clave en el aumento del 28% en los ingresos netos del tercer trimestre (un 23% con el tipo de cambio constante).

Las previsiones de los analistas líderes de la industria, como Gartner, manifiestan que el mercado global de aplicaciones empresariales muestra una tasa de crecimiento anual compuesta para los próximos cinco años de poco menos del 10%, impulsado por la necesidad de aumentar la eficiencia operativa.

«Los resultados fiscales del tercer trimestre de 2018 de IFS demuestran que la compañía no solo está excediendo sus propios objetivos, sino que está superando el crecimiento del mercado de software de aplicaciones empresariales en general», añade la empresa.

Entre los logros de IFS destaca que el 68% de los ingresos por licencias proviene de clientes nuevos, algo que responde a los esfuerzos de la directiva por apoyar futuras oportunidades de crecimiento.

En este sentido, IFS ha anunciado recientemente los nombramientos de expertos en la industria como Christian Pedersen, Chief Product Officer, y Michael Ouissi, Chief Customer Officer. Además, a partir de noviembre también contará con Jane Keith, Global Head of People and Culture, y Milena Roveda, Chief Financial Officer.

«Nuestra confianza en el futuro se refleja aún más en nuestra previsión anual y en nuestros sólidos resultados del tercer trimestre. Se espera que nuestros ingresos por licencias para todo el año 2018 alcancen los 1.102 millones de SEK (coronas suecas). Eso representa una tasa de crecimiento interanual del 18%. También hemos incrementado nuestra rentabilidad prevista para el 2018, la cual representa ahora el 28% a final de año», ha concluido el CEO de IFS, Darren Roos.