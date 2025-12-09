El empresario Manuel Lao sale de Sacyr con la venta de su 5,12%, valorado en 161 millones

El empresario Manuel Lao, fundador de Cirsa, sale del capital de Sacyr. Y lo hace con una colocación acelerada del 5,12% del capital de ... la compañía que controlaba a través de su sociedad Nerifan. Un porcentaje valorado en algo más de 161 millones de euros a precio de cierre de mercado de este martes.

Según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma ha contratado a Citi para la venta de un bloque de acciones ordinarias destinada solo a inversores institucionales.

Esta decisión, adoptada tras «un periodo de maduración y crecimiento de valor de la compañía», se enmarca en el proceso de rotación de activos que lleva a cabo Nortia Capital, según ha informado la firma en un comunicado. Pero sin duda ha sido una sorpresa en el mercado, al ser Lao el cuarto mayor accionista de Sacyr, según consta en los registros de la CNMV, solo por detrás de José Carceller (con un 14,6% del capital a través de Disa Corporación Petrolífera), José Manuel Loureda (Prilou, con el 6,7%) y el Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%. Por debajo de Manuel Lao figura Rubric Capital Management con el 4,43%.

El fundador de Cirsa sale de la compañía tras obtener jugosas plusvalías. Llegó a su capital en plena salida de la pandemia, a finales de 2021, coincidiendo con el giro de la empresa hacia el sector de concesiones de infraestructuras.

Lao no solo era hasta ahora uno de los accionistas de referencia de Sacyr. El empresario es una de las grandes fortunas españolas, en el puesto 23 de la lista Forbes con un patrimonio estimado de 1.700 millones de euros, tras años de diversificar inversiones después de vender su negocio de Cirsa -empresa que fundó- a Blackstone en 2019.

Su firma Nortia mantiene una cartera de inversiones rica en siversos sectores, como renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras, e inmobiliario. Es también uno de los inversores de referencia en Merlin Properties.

Junto al Fondo ICO Next Tech, a Iberdrola y a Seaya, Nortia ha llevado a cabo el lanzamiento de Androìmeda, un gran fondo tecnológico para acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Anteriormente lanzó el fondo de infraestructuras Serena.