Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. El consejo de administración del gigante de la distribución, ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Cristina ... Álvarez como nueva presidenta no ejecutiva del Grupo, en sustitución de su hermana Marta, que fue renovada en el cargo a principios de este año por un periodo de otros cinco.

El relevo, que tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2026, «se produce en un marco ordenado, estable y de continuidad», explican desde la firma.

Durante la sesión del Consejo, Cristina Álvarez ha agradecido el «magnífico trabajo» realizado por su hermana durante los últimos seis años, y ha asegurado que desempeñará sus funciones «con humildad, defendiendo siempre los intereses de los accionistas, de los empleados y de los clientes de esta gran empresa».

Por su parte, Marta Álvarez, en una carta a los accionistas de la compañía, considera que, tras más de seis años en el cargo de presidenta, y tras la reciente designación de una primera línea ejecutiva, ahora llega el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de la compañía.

«Ahora -continúa Marta Álvarez en su carta- con un nuevo equipo directivo preparado para lograr los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030, considero, y así se lo he propuesto al Consejo, que llega el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia con mi hermana Cristina al frente a partir del próximo 15 de enero de 2026».

Marta Álvarez continuará como miembro del Consejo y de su Comisión de Seguimiento, y en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar. «Cristina cuenta con todo mi apoyo desde el Consejo y la Comisión de Seguimiento, para continuar trabajando por esta empresa, a la que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional», añade en su carta Ma los accionistas.

Todos los miembros del Consejo de Administración han agradecido a Marta Álvarez su dedicación como presidenta durante los últimos seis años.