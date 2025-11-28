Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Escaparate con rebajas durante el 'Black Friday'. RC

Consumo multa a 7 empresas con 350.000 euros por falsas rebajas durante el 'Black Friday' de 2023

El departamento de Pablo Bustinduy sanciona Carrefour, Mediamarkt, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 por subir los precios días antes y luego publicitarlos como descuentos

José A. González

José A. González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

«Ofertas así de buenas no esperan» es uno de los lemas que se pueden escuchar y leer duante el 'Black Friday' (Viernes negro), término ... que supermercados y tiendas han adoptado de Estados Unidos para dar el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Rebajas de precios que esconden una trampa como ha demostrado el Ministerio de Consumo, que ha sancionado a siete empresas con 350.000 por falsas rebajas, es decir subir el precio días antes y luego anunciar que son precios rebajados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  5. 5 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  6. 6 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  7. 7 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  8. 8 Piden cárcel a una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  9. 9 Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
  10. 10 Meteorólogos advierten de cuándo volverán las lluvias a Granada: «Es pronto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Consumo multa a 7 empresas con 350.000 euros por falsas rebajas durante el 'Black Friday' de 2023

Consumo multa a 7 empresas con 350.000 euros por falsas rebajas durante el &#039;Black Friday&#039; de 2023