Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marc Murtra, presidente de Telefónica. EP

Las caídas vuelven a Telefónica y golpean la participación del Estado en la operadora

La empresa de Marc Murtra pierde más de un 1% tras el desplome del 13% del martes, con sus títulos por debajo de los 4 euros que rondó la inversión de la Sepi

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:47

Comenta

No hay descanso en el castigo bursátil a Telefónica. Pese al desplome del 13,12% sufrido en la sesión del martes -su peor sesión desde ... la pandemia, con la cotización de la operadora temblando por debajo de los 4 euros-, las acciones de la compañía no han logrado rebotar en la apertura de este miércoles. Es más, tras un inicio de jornada extremadamente volátil, sus títulos caen un 1,3% hasta los 3,68 euros, golpeando ya no solo a los minoristas con el valor en cartera, sino también a los grandes accionistas como el propio Estado, con una participación del 10% en el capital que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) adquirió a un precio medio de 4,0295 euros por acción. A los niveles actuales, esa inversión -que en su día rozó los 2.300 millones de euros- ya ha entrado en pérdidas latentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  6. 6 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  7. 7 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  8. 8 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  9. 9 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las caídas vuelven a Telefónica y golpean la participación del Estado en la operadora

Las caídas vuelven a Telefónica y golpean la participación del Estado en la operadora