Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo de la corporación Apple. Reuters

Apple mejora un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal tras un último trimestre récord

Presenta la mejor cara de las 'big tech', con Meta reduciendo sus ganancias al errar en sus provisiones multimillonarias sobre la nueva ley fiscal de Trump

R. C.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:26

Comenta

Cara y cruz entre las 'big tech' de Estados Unidos. La mejor versión la protagoniza Apple, que logró un beneficio neto de 112.010 ... millones de dólares (96.287 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que finalizó el pasado septiembre. Esta abultada cifra supone una mejora anual del 19,5% y pone fin a dos ejercicios consecutivos en los que sus ganancias habían evolucionado a la baja, después de lograr una cifra récord de ventas en el último trimestre. Precisamente ese descenso en los resultados es lo que vive ahora el no menos gigantesco Meta, que en este caso protagoniza la versión negativa al caer un 83% su beneficio trimestral, aunque lastrado sobre todo por errar en sus provisiones multimillonarias sobre los efectos de la nueva ley impositiva de Donald Trump para las grandes empresas de EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Apple mejora un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal tras un último trimestre récord

Apple mejora un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal tras un último trimestre récord