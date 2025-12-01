Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Efe

Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320

La compañía pide disculpas por las dificultades y retrasos causados a pasajeros y aerolíneas

EP

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:16

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la ... familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

