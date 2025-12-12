Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aviones de Iberia en el aeropuerto de Madrid Barajas. EP

Los aeropuertos rozan los 300 millones de pasajeros hasta noviembre, un 4% más que el récord de 2024

La red de Aena en España registra 22,5 millones de pasajeros solo en noviembre, un 5% más, por el 'boom' del turismo internacional

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:37

Comenta

El 'boom' del turismo internacional está rompiendo todos los registros de pasajeros en los aeropuertos españoles. Pese a la moderación del número de visitantes de ... los últimos meses, las cifras siguen siendo récord y teniendo en cuenta que el 90% de los turistas llegan a España en avión, supone un gran empuje para los aeropuertos de la red de Aena. Según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario, de enero a noviembre se registraron 299,14 millones de pasajeros en su red, un 4% más que en el mismo periodo de 2024, cuando ya marcó récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

