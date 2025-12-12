Los aeropuertos rozan los 300 millones de pasajeros hasta noviembre, un 4% más que el récord de 2024

El 'boom' del turismo internacional está rompiendo todos los registros de pasajeros en los aeropuertos españoles. Pese a la moderación del número de visitantes de ... los últimos meses, las cifras siguen siendo récord y teniendo en cuenta que el 90% de los turistas llegan a España en avión, supone un gran empuje para los aeropuertos de la red de Aena. Según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario, de enero a noviembre se registraron 299,14 millones de pasajeros en su red, un 4% más que en el mismo periodo de 2024, cuando ya marcó récord.

A nivel de mercancía también se batieron todos los registros, al sumar 1,25 millones de toneladas, casi un 7% más que en los once primeros meses del año pasado.

Solo en el mes de noviembre los aeropuertos de Aena en España sumaron 22,5 millones de pasajeros, casi un 5% más que en noviembre de 2024. Transportaron 133.000 toneladas de mercancia, lo que supone un gran aumento del 10,5% respecto al año pasado.

El aeropuerto que registró el mayor número de pasajeros en noviembre fue Madrid Barajas, con 5,5 millones de viajeros, un 4% más que en 2024. Le siguen los aeropuertos de Barcelona-El Prat, con 4,3 millones (+5,1% respecto a 2024); Málaga-Costa del Sol, con 1,8 millones (+8,7%); Gran Canaria, con 1,4 millones (-0,7%); Alicante-Elche con 1,4 millones (+10,3%); Tenerife Sur, con 1,3 millones (-0,6%) y Palma de Mallorca, con 1,2 millones (+1,3%).

El Grupo Aena está compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil. En conjunto, el mes de noviembre se ha cerrado con 27,7 millones de pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024; y con 146.300 toneladas de mercancía transportada, un 12,2% más.

En términos acumulados, de enero a noviembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 356,9 millones de pasajeros, un 4,2% más que en 2024; y se transportaron 1,4 millones de toneladas de mercancía, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2024.