Los aeropuertos rozan los 300 millones de pasajeros hasta noviembre, un 4% más que el récord de 2024
La red de Aena en España registra 22,5 millones de pasajeros solo en noviembre, un 5% más, por el 'boom' del turismo internacional
Madrid
Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:37
El 'boom' del turismo internacional está rompiendo todos los registros de pasajeros en los aeropuertos españoles. Pese a la moderación del número de visitantes de ... los últimos meses, las cifras siguen siendo récord y teniendo en cuenta que el 90% de los turistas llegan a España en avión, supone un gran empuje para los aeropuertos de la red de Aena. Según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario, de enero a noviembre se registraron 299,14 millones de pasajeros en su red, un 4% más que en el mismo periodo de 2024, cuando ya marcó récord.
A nivel de mercancía también se batieron todos los registros, al sumar 1,25 millones de toneladas, casi un 7% más que en los once primeros meses del año pasado.
Solo en el mes de noviembre los aeropuertos de Aena en España sumaron 22,5 millones de pasajeros, casi un 5% más que en noviembre de 2024. Transportaron 133.000 toneladas de mercancia, lo que supone un gran aumento del 10,5% respecto al año pasado.
El aeropuerto que registró el mayor número de pasajeros en noviembre fue Madrid Barajas, con 5,5 millones de viajeros, un 4% más que en 2024. Le siguen los aeropuertos de Barcelona-El Prat, con 4,3 millones (+5,1% respecto a 2024); Málaga-Costa del Sol, con 1,8 millones (+8,7%); Gran Canaria, con 1,4 millones (-0,7%); Alicante-Elche con 1,4 millones (+10,3%); Tenerife Sur, con 1,3 millones (-0,6%) y Palma de Mallorca, con 1,2 millones (+1,3%).
El Grupo Aena está compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil. En conjunto, el mes de noviembre se ha cerrado con 27,7 millones de pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024; y con 146.300 toneladas de mercancía transportada, un 12,2% más.
En términos acumulados, de enero a noviembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 356,9 millones de pasajeros, un 4,2% más que en 2024; y se transportaron 1,4 millones de toneladas de mercancía, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2024.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión