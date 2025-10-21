Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mercancías en el puerto de BIlbao. Reuters

El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles

Las compañías perciben la situación política como el «principal riesgo» de la economía española, seguido del incremento de los costes laborales y la escasez de mano de obra, según un informe de la Cámara de Comercio

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Los aranceles están condicionando las perspectivas de ventas de las empresas españolas. Aunque la mayoría de las empresas espera un aumento de sus ventas en ... España en 2026, así como de las exportaciones pese a los aranceles impuestos por EE UU, se prevé un repunte de los precios de venta de los bienes y servicios. Así lo indica el 'Estudio sobre clima empresarial en España' presentado este martes por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  5. 5

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  6. 6 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  7. 7

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  8. 8

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  9. 9 La UGR niega haber autorizado un acto de Vito Quiles en la facultad de Derecho
  10. 10 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles

El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles