«Hacen falta más mujeres inversoras»

Alhambra Venture da visibilidad a las mujeres emprendedoras e inversoras. Las participantes en la mesa Women in startups, modera por Amparo San José de IESE, han sido Merce Tell de Nekko; Elena de Benavides de Gala Capital; Carmen Carpintero de Tartessos Ventures; y Rosa Jimenez de Venture Siri. La conclusión de todas se resume en una frase muy concisa: «Hacen falta más mujeres inversoras». En los diferentes ecosistemas de emprendimiento e inversiones las féminas son aún minoría. Hay sectores en los que no están presentes y en los que están el número es muy reducido. LEER MÁS