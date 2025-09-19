Elimine Deuda, consigue la exoneración de la deuda de un empresario de Cartagena de 371.657 euros

IDEAL Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:43 Compartir

Elimine Deuda, a través del procedimiento especial de micropymes, que es el concurso de acreedores para empresas pequeñas (micropymes), ha conseguido la exoneración de la deuda de dicha empresa por un total de 371.657 euros.

Si bien un empresario toma riesgos para iniciar su actividad empresarial, existen herramientas jurídicas para evitar la paralización de la actividad por falta de liquidez, una vez la mercantil entra en una situación financiera crítica, donde por culpa del endeudamiento no obtiene liquidez, es posible iniciar el procedimiento especial de micropymes para conseguir la eliminación total de la deuda, y obtener de nuevo liquidez dentro del mercado bancario.

No resulta sencillo, y desde ElimineDeuda.com indican que es un procedimiento que consta de 2 fases, una primera de mediación y posteriormente el concurso judicial. Parece que existen herramientas jurídicas reales y que funcionan, para poder continuar con la actividad empresarial, y no caer en la economía sumergida y la desesperación.

Desde Elimine Deuda, nos dicen que se debe de perder el miedo a este tipo de procedimientos, los ciudadanos deben saber que existen formas a través de herramientas jurídicas que permiten volver a empezar financieramente, y recuperar la actividad. Si busca un abogado concurso acreedores empresas micropymes cartagena - le revisamos su asunto y damos inicio a su expediente para iniciar el concurso de empresa o micropyme, antiguo concurso de acreedores para empresas.

Elimine Deuda Almería cuenta con oficinas en Almería capital en plaza de Dalias, s/n – Edificio Celulosa II, – Planta 3ª Oficina 4 -entre el Estadio de la UD Almería y la carretera de Sierra Alhamilla-, con teléfonos de contacto: 950.532.667 Móvil: 618.377.105. también tiene oficinas físicas en Jaén, Murcia y Barcelona