Elimine Deuda, consigue la devolución de lo abonado en un préstamo revolving contra la entidad Moneyman de 17.570 euros a un cliente de Jaén

En IPL Abogados hoy queremos hablar de un caso concreto y muy reciente que nos ha llegado al despacho y que, a través de nuestro ... departamento de eliminación de deudas, ElimineDeuda.com, se ha conseguido la devolución y anulación de un préstamo revolving contra la entidad Moneyman, por falta de trasparencia, al declararse el préstamo como abusivo por el elevador tipo de interés.

En una de las primeras sentencias en este sentido, fallada el 27 de noviembre, que recoge el nuevo criterio del Supremo y anula por usura y falta de transparencia un contrato revolving suscrito con Moneyman, por el que el cliente abonó más de 17.570 euros de exceso de intereses.

La magistrada estima la nulidad por falta de incorporación y transparencia del contrato original, aplica las recientes sentencias Tribunal Supremo, así como usura, ya que desde 2014 aplicaban al consumidor un interés del 26,90%.

Desde Elimine Deuda, indican que son un despacho de ámbito nacional, que lleva este tipo de expedientes de revolving, y reclamaciones bancarias, donde por mucho que lo intente el cliente, jamás consigue pagar el préstamo.

Parece que existen herramientas jurídicas reales y que funcionan, para paralizar este tipo de préstamos abusivos, por falta de trasparencia, donde las sentencias del Tribunal Supremo dictaminan a favor del cliente.

Desde Elimine Deuda, nos dicen que se debe de perder el miedo a este tipo de procedimientos, los ciudadanos deben saber que existen formas a través de herramientas jurídicas que permiten volver a empezar financieramente, y recuperar lo abonado de más.

Si busca un abogado revolving jaén, le revisamos su asunto y damos inicio a su expediente por préstamo revolving.

En Almería

A través de ElimineDeuda.com, IPL Legal – Abogados, se dedica, desde el año 2012, al sector de la restructuración y eliminación judicial de deudas tanto de particulares, como de empresas. En esta más de una década de experiencia ha conseguido que particulares, familias y empresarios puedan restablecer económicamente su vida y actividad. Para ello IPL Legal – Abogados cuenta con un equipo profesional especializado precisamente en esta ley de segunda oportunidad.

El objetivo del equipo de profesionales de IPL no es otro que el ofrecer un futuro a quienes se encuentran endeudados por encima de su capacidad de pago y se les puede aplicar la Ley de Segunda Oportunidad, diseñada precisamente para perdonar el 100% de las deudas privadas e importantes cantidades de deuda pública. En definitiva, permite cancelar las deudas para volver a vivir

IPL-Abogados cuenta con oficinas en Almería capital en plaza de Dalias, s/n – Edificio Celulosa II, – Planta 3ª Oficina 4 -entre el Estadio de la UD Almería y la carretera de Sierra Alhamilla-, con teléfonos de contacto: 950.532.667 Móvil: 618.377.105. también cuenta con oficinas físicas en Jaén, Murcia y Barcelona.