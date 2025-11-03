Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Elimine Deuda, consigue la devolución de lo abonado en un préstamo revolving contra la entidad Wizink de 15.570 a un cliente de Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:22

Elimine Deuda, ha conseguido la devolución y anulación de un préstamo revolving contra la entidad Wizink, por falta de trasparencia, al declararse el préstamo como ... abusivo por el elevado tipo de interés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Elimine Deuda, consigue la devolución de lo abonado en un préstamo revolving contra la entidad Wizink de 15.570 a un cliente de Málaga

Elimine Deuda, consigue la devolución de lo abonado en un préstamo revolving contra la entidad Wizink de 15.570 a un cliente de Málaga