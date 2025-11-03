Elimine Deuda, consigue la devolución de lo abonado en un préstamo revolving contra la entidad Wizink de 15.570 a un cliente de Málaga

Elimine Deuda, ha conseguido la devolución y anulación de un préstamo revolving contra la entidad Wizink, por falta de trasparencia, al declararse el préstamo como ... abusivo por el elevado tipo de interés.

Se trata de una de las primeras sentencias en este sentido, fallada el 17 de octubre, que recoge el nuevo criterio del Supremo y anula por usura y falta de transparencia un contrato revolving suscrito con Wizink, por el que el cliente abonó más de 15.570 euros de exceso de intereses.

La magistrada estima la nulidad por falta de incorporación y transparencia del contrato original, aplica las recientes sentencias del Tribunal Supremo, así como usura, ya que desde 2014 aplicaban al consumidor un interés del 26,90%.

Parece que existen herramientas jurídicas reales y que funcionan, para paralizar este tipo de préstamos abusivos, por falta de trasparencia, donde las sentencias del Tribunal Supremo dictaminan a favor del cliente.

Desde Elimine Deuda, nos dicen que se debe de perder el miedo a este tipo de procedimientos, los ciudadanos deben saber que existen formas a través de herramientas jurídicas que permiten volver a empezar financieramente, y recuperar lo abonado de más.

