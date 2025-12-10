Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jerome POwell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE UU. Reuters

División interna y presión de la Casa Blanca: la Fed se prepara para la última bajada de tipos del año

El mercado contiene el aliento ante las pistas sobre el devenir de la política monetaria que hoy ofrezca el organismo presidido Jerome Powell

Clara Alba

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 09:42

Las cartas están echadas. La Reserva Federal de EE UU (Fed) se enfrenta esta noche a una de sus citas más importantes de los últimos ... tiempos. La última reunión del año marcada por una fuerte división en el seno del organismo, en un contexto de inflación aún elevada y un mercado laboral debilitado. Todo aderezado con el interés de Donald Trump en buscar cuanto antes al sustituto de Jerome Powell al frente de la institución.

