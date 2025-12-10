División interna y presión de la Casa Blanca: la Fed se prepara para la última bajada de tipos del año

Las cartas están echadas. La Reserva Federal de EE UU (Fed) se enfrenta esta noche a una de sus citas más importantes de los últimos ... tiempos. La última reunión del año marcada por una fuerte división en el seno del organismo, en un contexto de inflación aún elevada y un mercado laboral debilitado. Todo aderezado con el interés de Donald Trump en buscar cuanto antes al sustituto de Jerome Powell al frente de la institución.

El mercado contiene la respiración después de apenas dos semanas en las que el consenso ha pasado de descartar por completo una rebaja de los tipos de interés a dar más de un 90% de probabilidades a otro ajuste de 25 puntos básicos. ¿El motivo? La mayor preocupación por la situación del empleo y las presiones llegadas desde la Casa Blanca.

Aunque el cierre de Gobierno más largo de la historia ha impedido que se conozcan todos los datos macroeconómicos clave para el devenir de la política monetaria, sí hay pistas sobre cierta debilidad en el mercado laboral, aunque no se anticipa ningún tipo de desplome.

«Es muy probable que las previsiones medianas de crecimiento y desempleo se revisen al alza, mientras que la inflación mediana se revise a la baja para el horizonte de 2026. Esta evolución enmascara una creciente incertidumbre sobre el tipo de equilibrio de la Reserva Federal», apuntan los analistas de Natixis IM.

El consenso anticipa, de hecho, que la tasa de política monetaria toque fondo en el 3% el próximo año. Pero hay voces, como los expertos de Generali, que consideran ese nivel como demasiado «acomodaticio» dado el carácter persistente de la inflación. Por eso, apuntan a una tasa terminal en el rango del 3,25%–3,5%.

«La evidencia parcial indica una economía a dos velocidades: el consumo está cada vez más concentrado en los hogares de mayores ingresos, beneficiados por una fuerte dinámica salarial y un importante efecto riqueza derivado de los mercados bursátiles», explican los expertos.

A su juicio, esto impulsa el consumo, especialmente en los servicios, mientras que los hogares de menores ingresos experimentan un crecimiento más lento de la renta real y vulnerabilidad en segmentos del mercado laboral. «El crecimiento del empleo en septiembre, aunque más fuerte de lo esperado (119.000 nuevos puestos), sigue concentrado en ocio, hostelería y sectores acíclicos como la sanidad»; advierten, recordando también que fuera del ámbito tecnológico, las decisiones de inversión en capital siguen siendo cautelosas.

Por eso, llaman a la cautela. También en un momento en el que el organismo debe velar por su independencia frente al poder político, con Donald Trump buscando sucesor para sustituir a Powell y con todas las miradas ya puestas sobre Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca y principal candidato para el cargo.