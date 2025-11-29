Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

Agricultura contacta con los 104 países compradores para minimizar los daños en las ventas de las que España es tercera potencia mundial

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

La aparición de dos casos oficiales de peste porcina africana en España, detectados en los cadáveres de dos jabalíes silvestres, ha implicado de forma inmediata ... el bloqueo de un tercio de los certificados de exportación de carne y derivados del cerdo común a parte de los 104 países del planeta a los que le venden las industrias y productores españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  5. 5 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  6. 6 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  7. 7 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  8. 8 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre
  9. 9 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  10. 10 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo