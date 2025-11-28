Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE El ministro de Economía decide no optar a presentar su candidatura para aumentar las opciones del país en los altos cargos del Eurobanco

Olatz Hernández Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:25 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no presentará finalmente su candidatura a la presidencia del Eurogrupo para aumentar las opciones de España de lograr uno ... de los altos cargos del Banco Central Europeo (BCE). En una nota, el Ministerio de Economía ha asegurado que «España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas». El plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Eurogrupo acaba este viernes y ya hay nombres importantes como el ministro belga, Vicent van Petegem y el griego Kyriakos Pierrakakis, ambos conservadores, como la mayoría de ministros en este foro económico de los países del euro.

Ya en julio, Cuerpo intentó hacerse con el cargo en el que partía como favorito el irlandés Paschal Donohoe, pero retiró su candidatura en el último momento al constatar que no contaba con los apoyos necesarios para salir elegido. Aquella fue la tercera ocasión en la que España presentaba a un aspirante al cargo -lo intentaron, sin éxito, Luis de Guindos en 2017 y Nadia Calviño en 2020-. Su retirada despejó el camino para la reelección del irlandés, que abandona ahora el cargo para trabajar en el Banco Mundial.

