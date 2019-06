Alhambra Venture Courbox, la startup que revolucionará la educación en España El equipo de Courbox estás dispuesto a revolucionar la educación en España con su proyecto. / IDEAL El 96% de los alumnos que han probado la plataforma han mejorado sus notas IDEAL GRANADA Martes, 4 junio 2019, 12:59

¿Nunca has estado en clase y has dejado de preguntar una duda por 'el miedo al qué dirán'? ¿Has sentido que necesitabas ayuda para reforzar alguna asignatura pero las academias eran demasiado caras? ¿El profesor ha explicado tan rápido una lección que no has tenido tiempo para tomar apuntes o entender bien el contenido?

Pues bien, nada de esto es extraño, ya que estas son las dificultades a las que se enfrentan diariamente los alumnos de instituto, bachillerato o la universidad. Por todo esto nace Courbox https://www.courbox.com , una plataforma e-learning de refuerzo escolar en formato vídeo para alumnos de bachillerato (alumnos entre 16 y 18 años). Esta startup es una garantía de que los alumnos mejorarán sus notas y conseguirán entrar en la carrera que quieren.

Además, Courbox incluye un servicio de resolución de dudas online, de forma que el alumno tiene la posibilidad de resolver cualquier tipo de cuestión que le surja acerca del contenido que está visualizando en el vídeo mediante un foro de consultas directo con el profesor/a que imparte la asignatura; asimismo, ofrecen también ejercicios descargables para que los estudiantes practiquen lo que están aprendiendo y viendo en las clases.

Tres pilares fundamentales

Es individualizado: dedica al día el tiempo que quieras y vuelve para continuar donde lo dejaste. Ve las clases tantas veces como quieras y a tu ritmo, no al que te impongan en el instituto o academia.

Es económico: innovan en el mundo de la educación. Eliminan los principales costes de las academias tradicionales, para poder ofrecer un contenido de máxima calidad a un precio accesible para todos, del orden de cinco veces menos que cualquier academia presencial.

Cuenta con profesores expertos: profesores experimentados te ayudarán a enfocar la asignatura de una forma práctica y cómoda. Todos tienen más de cinco años de experiencia preparando alumnos y todos obtuvieron más de un 13 en Selectividad. Enseñarán todos los trucos para sacar una notaza.

«Nos han probado ya más de 1.000 alumnos y el 96% ha mejorado sus notas. Nos encontramos inmersos en plena época de Selectividad, momento absolutamente clave y definitorio en el futuro académico de cualquier persona. Nuestro objetivo a corto plazo es vender el máximo posible en este periodo y preparar las novedades que traeremos para el curso que viene (septiembre 2019). Todo esto habiendo recibido el feedback de nuestros primeros clientes de pago y habiendo posicionado razonablemente nuestra marca entre el mundo estudiantil en función de la demostrada mejora en los resultados académicos de nuestros alumnos», explicó a IDEAL Antonio Cardenal, CEO y fundador de Courbox.

¿Cómo nace Courbox?

El proyecto surgió de la experiencia. Antonio Cardenal intentaba dar solución a los problemas que observaba en sus alumnos: muchos sacrificaban actividades para ir a las clases, las clases tenían un coste demasiado elevado, el ritmo de las explicaciones en el instituto era demasiado alto, muchos tenían miedo a preguntar por el 'qué dirán'… Una casuística muy elevada sin respuestas de ningún tipo. Así nació este proyecto a principios de septiembre de 2018 y salió a mercado en abril de 2019.

Courbox está dirigido a alumnos de Bachillerato españoles, es decir, estudiantes de entre 16 y 18 años (etapa pre-universitaria). Tiene un modelo de negocio que se basa, actualmente, en dos líneas principales: curso académico (suscripción) y Selectividad (transaccional).

La plataforma ofrece al alumno, por 24,90€/mes, todas las asignaturas de su nivel (ya sea 1º o 2º de Bachillerato).

En la línea de Selectividad ofrecen al alumno contenido exclusivo para dicha prueba, dividido por asignaturas que se pagan por separado (pago solo por uso).

La empresa está formada actualmente por siete personas que abarcan las distintas áreas del proyecto, desde el desarrollo del negocio hasta la captación del equipo académico, diseñador, etc.

Antonio Cardenal: CEO y fundador. Ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla. Desde el inicio de sus estudios universitarios ha desarrollado labores de profesor a alumnos de bachillerato.

Juan José Rodríguez: Producción audiovisual. Experto en Neuromarketing y Neurocomunicación por la Universidad Pablo de Olavide. Dilatada experiencia como productor de contenido audiovisual.

Antonio Lara: CMO. Fundador y cofundador de varias startups del mundo online. Ciencias Empresariales y Marketing por CEADE. Experto en SEO y posicionamiento.

Revolución

Courbox pretende consolidarse como la mejor plataforma de formación online (en el entorno de la formación reglada) de España.«Trabajamos para que nuestros alumnos mejoren su nota con nosotros y puedan cumplir sus objetivos académicos. Tenemos previsiones de aumentar notablemente el número de usuarios activos y las ventas para el curso que viene».

Por todo esto, como ellos mismos afirman: «Alhambra Venture 2019 supondrá para nuestra startup un refuerzo espectacular de las tremendas posibilidades que tiene el proyecto, así como un respaldo muy importante a la línea de trabajo que estamos desarrollando y el impulso económico necesario para seguir cumpliendo nuestro objetivo: revolucionar la educación española».