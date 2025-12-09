Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Congreso de los Diputados EP

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El PP propone una batería de medidas fiscales para reducir los costes de producción en el sector primario

C. Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:35

Comenta

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de crisis, se aplique el ... tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  10. 10

    El 091 busca las guitarras robadas de 091

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis