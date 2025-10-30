Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández EP

La CNMC plantea una tasa de retribución a las redes del 6,58% que vuelve a defraudar a las eléctricas

La nueva propuesta se queda por debajo del 7% que reclama el sector para garantizar las inversiones necesarias

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:12

Comenta

Nueva sacudida en el sector eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una nueva propuesta para fijar la tasa ... de retribución por el negocio regulado de las redes eléctricas durante los próximos seis años en el 6,58%. Un porcentaje que mejora en unas décimas su propuesta de julio, del 6,46% pero que se queda muy por debajo del 7% que reclaman las compañías para equiparse a otros países europeos de la subida que exigían las compañías eléctricas para garantizar las inversiones necesarias en redes eléctricas para asegurar la transición energética.

