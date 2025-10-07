Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

En un informe, el supervisor considera que «no aportará valor adicional»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 7 de octubre 2025, 15:54

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve «innecesarios» los mandatos del proyecto de real decreto para reforzar el sistema eléctrico tras ... el apagón que requieren al órgano supervisor la elaboración de un informe trimestral del control de tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  5. 5

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  6. 6

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada
  7. 7 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  8. 8

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  9. 9 La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos
  10. 10 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón