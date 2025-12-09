Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un coche eléctrico en un punto de recarga. P. Nieto

Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Anfac prevé que serán necesarios 300.000 puntos de recarga en 2035, diez veces más que ahora, y que el 30% del empleo tendrá que buscar puestos fuera de las fábricas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:38

Comenta

Los conductores que compren un coche eléctrico a partir del 1 de enero recibirán una subvención que está por concretar -hasta ahora rondaba los 7. ... 000 euros- pero no será una ayuda directa en factura, sino que los clientes recibirán la cuantía alrededor de un mes después. Así lo confirmó el presidente de Anfac, Josep M.ª Recasens, durante la presentación en detalle del Plan Auto 2030 este martes en Madrid.

