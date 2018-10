Caja Rural tramita ya a sus clientes los seguros de cultivos herbáceos, almendro y olivar La Entidad granadina ofrece una línea especial para financiar el coste de la prima en condiciones «muy ventajosas» IDEAL GRANADA Viernes, 19 octubre 2018, 13:55

Los productores de cultivos herbáceos, almendro y olivar ya pueden asegurar sus cosechas en cualquier oficina de Caja Rural Granada. La Entidad ofrece a sus clientes una línea especial para financiar las primas de seguros agrarios en condiciones muy ventajosas. A esto se unen las subvenciones que concede el Ministerio de Agricultura a través de Enesa y la Junta de Andalucía pudiendo llegar hasta el 75% del coste de la prima, lo que hace más accesible y aconsejable el seguro agrario.

Para cereales de invierno, leguminosas grano y oleaginosas en secano, los agricultores tendrán de plazo hasta el 30 de noviembre próximo para suscribir las pólizas, excepto para colza, lino semilla y camelina que finaliza el 31 de octubre. Para las producciones de regadío finalizará el 15 de junio de 2019.

Este seguro cubre los daños en cantidad provocados por pedrisco, incendio, no nascencia, no implantación y riesgos excepcionales, entre los que se encuentran los ataques de fauna silvestre, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado. El agricultor puede elegir las coberturas por parcela o por explotación.

Para cultivos herbáceos existen tres modalidades de seguro, en función de las coberturas. En producción el seguro cubre los riesgos de pedrisco, incendio, no nascencia, no implantación, riesgos excepcionales como ataques de fauna silvestre, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huracanado y otras adversidades climáticas. En instalaciones cubre cualquier riesgo climático no controlable por el agricultor. Además incluye una garantía a la paja de cereales de invierno con cobertura frente a pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.

Olivar

Los olivareros también pueden asegurar su cosecha de aceituna para las campañas 2019-2020 y 2020-2021. Para suscribir este seguro los productores deben tener hecha su declaración de la PAC y disponer de asignación de rendimientos. Los agricultores pueden consultar sus rendimientos en la web de Agroseguro. Quienes no tengan asignados rendimientos podrán contratar una modalidad de seguro denominada Módulo P, que cubre pedrisco y riesgos excepcionales por parcela y permite escoger la cobertura frente al resto de adversidades climáticas en plantación.

El seguro de aceituna que se encuentra en periodo de contratación cubre los kilos asignados por Agroseguro, pero si el agricultor espera obtener una cosecha superior puede ampliar la producción asegurada en primavera, hasta los kilos realmente esperados.

A través de las oficinas de la Entidad los productores pueden tramitar este seguro que cubre riesgos en producción, en plantación y en instalaciones. En producción cubre los daños ocasionados por pedrisco, incendio y otras adversidades climáticas, como sequía, golpe de sol, mala floración, lluvia, viento, daños causados por fauna silvestre y heladas, entre otras. En la plantación incluye los mismos riesgos, excepto la sequía; en instalaciones el seguro cubre los daños ocasionados por cualquier riesgo climático no controlable por el agricultor. Existen tres modalidades de seguro, todas cubren el 100% de los daños provocados por pedrisco e incendio. El productor puede elegir también los riesgos para los que asegura, así como la forma de tasar el daño, a nivel de explotación o de parcela, en caso de producirse, contratando un producto adaptado a sus necesidades.

El coste del seguro está subvencionado por las administraciones nacional y autonómica y además cuenta con bonificaciones adicionales por contratación en campañas anteriores, pudiendo llegar el descuento en su conjunto al 62% del coste inicial.

En la provincia de Granada hay unas 185.000 hectáreas de olivar y más de 30.000 productores, que registran unos índices de aseguramiento bajos, aunque cada año son más los que evitan arriesgar.

Frutos secos

Los seguros agrarios se han convertido prácticamente en el único instrumento que tienen los agricultores para proteger su producción ante los riegos provocados por las inclemencias meteorológicas, por lo que el coste de la póliza está subvencionado por la Administración.

Los productores de almendro ya pueden asegurar también sus cosechas en cualquier oficina de Caja Rural Granada. Tienen de plazo hasta el 30 de noviembre. Este seguro igual que el de cultivos herbáceos presenta tres modalidades. En producción y plantación cubre los daños ocasionados por pedrisco, riesgos excepcionales y resto de adversidades climáticas. En instalaciones cubre cualquier riesgo climático no controlado por el agricultor. Igual que en años anteriores se puede fraccionar el pago de la prima en dos veces.