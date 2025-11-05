Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Correo

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

La Comisión Europea lanza un ambicioso plan para conectar las capitales europeas y asegura que trabaja con Francia y España para acelerar la construcción de la infraestructura necesaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

París-Madrid en apenas 6 horas y Madrid-Lisboa en 3. El ambicioso plan para impulsar los trenes de alta velocidad de la Comisión Europea ... busca conectar las capitales europeas para 2035 y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa presentada este miércoles incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. «Son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea», ha asegurado el comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  8. 8 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  9. 9 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035