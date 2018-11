Bankia lanza la 'Cuenta On Nómina' para clientes digitales

La nueva cuenta está exenta del pago de las comisiones de mantenimiento y administración, de transferencias y de ingresos de cheques R. I. GRANADA Viernes, 16 noviembre 2018, 07:32

Tras captar 112.000 clientes con ingresos domiciliados durante el último año, entre junio de 2017 y junio de 2018, Bankia da un nuevo paso para reforzar su estrategia de captación de nóminas, ahora con el foco puesto en el segmento digital. Para ello ha lanzado la 'Cuenta On Nómina', sin comisiones y con dos tarjetas asociadas gratuitas, una de crédito y otra de débito.

«Queremos ofrecer a los clientes digitales una cuenta de alto valor añadido que dé respuesta a las principales demandas de este colectivo: que sea sencilla, sin comisiones, totalmente operativa desde canales remotos y con acceso a financiación personal», comenta Adriano de la Rubia, director de Marketing de Clientes de Bankia.

Así, los titulares de esta nueva cuenta estarán exentos del pago de las comisiones de mantenimiento y administración, de transferencias y de ingresos de cheques. También contarán con una tarjeta de débito totalmente gratuita.

Acceso automático a financiación personal

Además, el primer titular de la cuenta dispondrá de una tarjeta de crédito, igualmente gratuita, mediante la cual se proporciona acceso automático a financiación personal. Desde el momento en que llegue la primera nómina del cliente al banco, éste dispondrá de un límite de crédito, en función del importe de los ingresos domiciliados, de hasta 3.000 euros.

La 'Tarjeta de Crédito On Nómina' dispone además de un seguro para compras on line que cubre la devolución del importe adquirido hasta 500 euros, incluidos impuestos y gastos de envío, en caso de no conformidad o no entrega del artículo.

Otra de las características de la tarjeta es la posibilidad de su titular de realizar dos reintegros gratuitos al mes a débito en el extranjero.

Entre los clientes digitales de Bankia, el móvil sigue ganando importancia y se ha convertido en la primera vía de conexión con el banco. El 43,7% de los usuarios digitales emplea únicamente el teléfono móvil. Mientras, el 38,7% combina el uso de Bankia Online a través del ordenador y el móvil; y el 17,6% se conecta solo mediante el ordenador.

Regalo de 50 euros

Aquellas primeras 8.000 cuentas abiertas a través de medios digitales por nuevos clientes obtendrán un código regalo por valor de 50 euros que se podrá canjear en compras realizadas en diversos comercios, como Amazon, Media Mark, Springfield, Woman Secret, Repsol, Decathlon, Cine & Palomitas y Lavado Autos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital que está llevando la entidad. Contempla incrementar en dos millones su base de clientes digitales hasta 2020, para totalizar al término de ese ejercicio cinco millones de clientes con perfil digital, lo que supondría más del 65% de los clientes.