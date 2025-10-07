Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sede de Banco Sabadell. EP

Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa

Perder la alianza de bancaseguros que mantiene con la catalana supondría un duro golpe para su negocio en España

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 11:07

Comenta

Los accionistas de Banco Sabadell empiezan a tomar partido público en la opa a pocos días de que termine el periodo de aceptación. Después ... de la polémica decisión de David Martínez -principal accionista del Sabadell con un 3,8% de la entidad- de acudir a la oferta de BBVA, el principal socio estratégico de la catalana con casi el 5% del capital, el gigante suizo Zurich, ha confirmado que no irá al canje.

